Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση της Πάφου – Τον υποδέχτηκε ο Χριστοδουλίδης

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα το αεροσκάφος που μετέφερε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός κατέβηκε από το αεροσκάφος και είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη που τον υποδέχτηκε.

Εντός λίγων λεπτών αναμένεται στην αεροπορική βάση στην Πάφο και ο Εμανουέλ Μακρόν και θα ξεκινήσει και τριμερής συνάντηση.

Η συνάντηση των τριών ηγετών θα πραγματοποιηθεί πρώτα σε μια αλλαγή στο πρόγραμμα και στη συνέχεια θα γίνει το τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η ατζέντα της συνάντησης

Στη συζήτηση που θα γίνει θα τεθούν και άλλα θέματα, όπως ο συντονισμός για επαναπατρισμούς από χώρες του Κόλπου, ενώ ο κ. Μακρόν επιμένει ιδιαίτερα και στο θέμα της ασφάλειας της ναυσιπλοϊας, βάζοντας στο τραπέζι την ενίσχυση της αποστολής ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει να βρεθεί αύριο Τρίτη στο Παρίσι και να συμμετάσχει στη Σύνοδο υπό τον κ. Μακρόν για την πυρηνική ενέργεια, η οποία βεβαίως έχει και κρίσιμη γεωπολιτική διάσταση.

