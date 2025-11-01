Ο Κ. Γκιουλέκας βράβευσε για το φιλανθρωπικό της έργο την Diane von Fürstenberg που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη

Η Diane von Fürstenberg, η οποία αντλεί την καταγωγή της από τη Θεσσαλονίκη, βραβεύτηκε για το εξαιρετικό φιλανθρωπικό της έργο και την προσφορά της στην ενδυνάμωση των γυναικών από τον Υπουργό Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Π. Γκιουλέκα, χθες το απόγευμα στο Διοικητήριο.

Σε μια λιτή και σεμνή τελετή -για την οποία δεν υπήρχαν προσκλήσεις και παρευρέθηκαν μόνο λίγοι προσωπικοί φίλοι της κας. Diane von Fürstenberg, η οποία ως γνωστόν έχει φέρει επανάσταση στον κόσμο της παγκόσμιας Μόδας- η διεθνούς ακτινοβολίας σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε παιδικές της μνήμες από τις διηγήσεις της μητέρας της Λιλής Ναχμία για τα «χρώματα και αρώματα» της Θεσσαλονίκης. Η Diane von Fürstenberg έχει σχέση καταγωγής με τη Θεσσαλονίκη από τη μητέρα της, Λιλή Ναχμία, Εβραία της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε συλληφθεί από τους Ναζί και κατάφερε να επιβιώσει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

«Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια δικτύωσης με προσωπικότητες με διεθνή ακτινοβολία που συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα με τη Μακεδονία και τη Θράκη, διότι είναι και αυτοί εν δυνάμει πρέσβεις και πρέσβειρες της Μακεδονίας και της Θράκης και της πατρίδας μας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο επιφανών Θεσσαλονικέων και Βορειοελλαδιτών για να βοηθήσουν την πατρίδα μας προβάλλοντάς την στους χώρους στους οποίους κινούνται και δραστηριοποιούνται», τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

Παράλληλα εξήρε το φιλανθρωπικό έργο της κας. Diane von Fürstenberg, η οποία μέσω του φιλανθρωπικού ιδρύματος που έχει ιδρύσει έχει βραβεύσει γυναίκες από περισσότερες από 30 χώρες, που διακρίθηκαν στους αγώνες τους για την ισότητα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το ρατσισμό, για τη μετανάστευση, για την κλιματική αλλαγή κ.ο.κ.

Στην διοργάνωση της εκδήλωσης πρόσφερε ευγενικά τη βοήθειά της η γνωστή πρωταγωνίστρια Μιμή Ντενίση, ως σύνδεσμος μεταξύ της κας. Diane von Fürstenberg και του Υπουργείου.

Μετά την εκδήλωση της βράβευσης της κας. Diane von Fürstenberg ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του Διοικητηρίου, όπου στεγάζεται το ΥΜΑΘ , στη διπλή Έκθεση με τίτλο «ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ». Ως γνωστόν, την Έκθεση εγκαινίασε την προηγούμενη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Η Έκθεση έχει δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα είναι αφιερωμένη στον Μακεδονικό Αγώνα, έχει τίτλο «ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ», η δεύτερη είναι αφιερωμένη στον Πόλεμο του 1940-1941 και την περίοδο της Κατοχής και έχει τίτλο «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-41 – Η ΚΑΤΟΧΗ 1941 – 1944» και αμφότερες περιλαμβάνουν σπάνια εκθέματα, πολλά εκ των οποίων εκτίθενται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Τη διπλή Έκθεση «ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Εσωτερικών – Μακεδονίας & Θράκης με το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο Ελλάδος και το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης.