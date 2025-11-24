Νοτοπούλου: Ανησυχητική αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επιστροφή του φαινομένου της παιδικής εργασίας στην Ελλάδα

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ανησυχητική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και την επιστροφή του φαινομένου της παιδικής εργασίας στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η βουλευτής, «τα δεδομένα αυτά διαμορφώνουν ένα πλαίσιο έντονης ανησυχίας για το επίπεδο προστασίας της εργασίας, τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα».

Και προσθέτει ότι: «η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, και ιδιαίτερα των θανατηφόρων, αναδεικνύει τη συρρίκνωση των μηχανισμών επιθεώρησης και ελέγχου, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και ασφάλειας στην εργασία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

σημαντική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και δραματική άνοδος των αιτήσεων απασχόλησης ανηλίκων καταγράφονται στη χώρα μας, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία συνδικαλιστικών και εργασιακών φορέων. Τα δεδομένα αυτά διαμορφώνουν ένα πλαίσιο έντονης ανησυχίας για το επίπεδο προστασίας της εργασίας, τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα.

Με πρωτοβουλία της βουλεύτριας και τομεάρχη Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας Κατερίνας Νοτοπούλου, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτουν ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και ζητώντας – μεταξύ άλλων – δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών, των εργοδοτών και των μαθητών για την πρόληψη και εξάλειψη της παιδικής εργασίας.

Πρόσφατα, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την «έκρηξη» των εργατικών ατυχημάτων στην Κρήτη και την αύξηση των αιτήσεων για απασχόληση ανηλίκων, οι οποίες από 292 το 2021 έφτασαν στις 1.543 το 2024, εκ των οποίων 250 απορρίφθηκαν. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Κέντρου επισήμανε ότι στην Ελλάδα «κάθε 1,5 ημέρα χάνει τη ζωή του ένας εργαζόμενος εν ώρα εργασίας».

Ανάλογες ανησυχητικές ενδείξεις καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με στοιχεία συνδικαλιστικών οργανώσεων αυξάνονται τα περιστατικά εργατικών ατυχημάτων σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, καθώς και περιστατικά απασχόλησης ανηλίκων σε επισιτιστικά επαγγέλματα, κυρίως σε τουριστικές περιόδους.

Η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, και ιδιαίτερα των θανατηφόρων, αναδεικνύει τη συρρίκνωση των μηχανισμών επιθεώρησης και ελέγχου, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και ασφάλειας στην εργασία.

Η Πολιτεία, οφείλει να διασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας αξιοπρεπές και ασφαλές, με μηδενική ανοχή στην παιδική εργασία και στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν:

Ποια είναι τα συνολικά στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων και των αιτήσεων απασχόλησης ανηλίκων, ανά Περιφέρεια, για τα έτη 2021-2024; Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την ενίσχυση των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας και των μέτρων πρόληψης στους χώρους δουλειάς, ιδίως στους τομείς υψηλής επικινδυνότητας όπως οι κατασκευές και ο τουρισμός; Προτίθεται το Υπουργείο Εργασίας να επανεξετάσει το ηλικιακό όριο απασχόλησης ανηλίκων, σε εναρμόνιση με τις διεθνείς συμβάσεις του ΔΟΕ; Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να αναλάβουν δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών, των εργοδοτών και των μαθητών για την πρόληψη και εξάλειψη της παιδικής εργασίας;

Δείτε ΕΔΩ την ερώτηση που κατατέθηκε