Κωνσταντοπούλου κατά πάντων για τον “κόφτη” στη Βουλή – Επιτέθηκε στη Μπακογιάννη, “είσαι υστερική” της απάντησε

Την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας πυροδότησε η πρόταση του προεδρείου για την επιβολή του «κόφτη», σε μια προσπάθεια καλύτερης χρονικής διευθέτησης των συνεδριάσεων.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στη Ντόρα Μπακογιάννη, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες εναντίον της για την Siemens και το τροχαίο έξω από τη Βουλή.

Η βουλευτής της ΝΔ την «κάρφωσε» με το βλέμμα της και τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σήκωσε το κινητό της τηλέφωνο, προκειμένου να την τραβήξει φωτογραφία. Στο σκηνικό παρενέβη η Όλγα Γεροβασίλη, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την κίνησή της.

«Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;» ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που φώναζε: «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις!».

Ακολούθησαν βολές στην αντιπολίτευση ότι «ξεπλένει» την κυβέρνηση, ενώ ακούστηκε να μιλά και για «φασίστες».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επιτέθηκε και στο ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά, με την Πέτη Πέρκα να επισημαίνει πως «ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ντόρα Μπακογιάννη την χαρακτήρισε «υστερική».

Ο επίλογος γράφτηκε στο περιστύλιομ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να δηλώνει στις κάμερες για τον «κόφτη» πώς πρόκειται για «φασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την ανοχή της αντιπολίτευσης που έριξε νερό στο μύλο της λογοκρισίας».

Μάλιστα χαρακτήρισε την Ντόρα Μπακογιάννη ως «Μαρία Αντουανέτα» και τον Πρωθυπουργό «Λουδοβίκο», για να συμπληρώσει ότι «η Βουλή είναι των πολιτών και όχι των Λουδοβίκων και των Αντουανετών».