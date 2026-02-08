Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών

Στο νομοσχέδιο για την «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» που ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις μισθών αναφέρθηκε σήμερα το πρωί η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως

Όπως είπε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ «είναι το πρώτο νομοσχέδιο, ίσως και της μεταπολίτευσης, το οποίο δεν είναι της κυβέρνησης. Έχει γραφτεί από κοινού από όλους τους εθνικούς, κοινωνικούς εταίρους. Δηλαδή τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τον εργοδοτών. Είναι ένα νομοσχέδιο που οδηγεί στη σύναψη περισσότερων συλλογικών συμβάσεων, στην επέκταση περισσότερων συλλογικών συμβάσεων. Ένα ζητούμενο δεκαετιών. Αυτό στην πράξη ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις μισθών και παροχών».

«Η κοινωνία θέλει αυξήσεις μισθών»

Και συμπλήρωσε: «Θα ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχει κοινωνική συναίνεση συναίνεση. Στον κοινωνικό διάλογο τα πηγαίνουμε καλύτερα, από ό,τι στον πολιτικό διάλογο. Είναι από τα νομοσχέδια που είχαν τα λιγότερα σχόλια τη δημόσια διαβούλευση. Γιατί; Γιατί η κοινωνία θέλει αυξήσεις μισθών, η κοινωνία θέλει συλλογικές συμβάσεις. Είναι ένα νομοσχέδιο που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε πηγή έμπνευσης την Ελλάδα για τον κοινωνικό διάλογο».

Για τον κατώτατο μισθό

«Είμαστε σε διαβούλευση για το ποσό της αύξησης του κατώτατου μισθού» διευκρίνισε σε άλλο σημείο η υπουργός. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ανέβει πλέον στα 1.516 ευρώ επισήμανε η Νίκης και συμπλήρωσε πως στόχος είναι η συνεχής αύξηση μισθών και η μείωση φόρων και επιβαρύνσεων.