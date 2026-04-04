Κανέλλη: Εντάξει τώρα δεν ήρθε και το καθαρτήριο πυρ που λέγεται Κοβέσι, θα παρουσιάσει την Ελλάδα ρουσφετολογικοδιεφθαρμένη

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τη Ρουμάνα εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε σε τηλεοπτική της συνέντευξη η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη τονίζοντας μεταξύ άλλων: “Εντάξει τώρα δεν ήρθε και το καθαρτήριο πυρ που λέγεται Κοβέσι!”

“Έρχεται να περικόψει κονδύλια αγροτικά από όλη την Ευρώπη κυρίως απ’ όπου μπορεί, καλή ώρα εδώ όπου θα την παρουσιάσει σαν μια χώρα που είναι ενδεχομένως ρουσφετολογικοδιεφθαρμένη, για να μαζέψουν κονδύλια να τα ρίξουν στον πόλεμο”, είπε σε τηλεοπτική εκπομπή στο Action24.

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γενικότερα σχολίασε ότι «υπάρχει δυσωδία, αλλά είναι στην κοινή αγροτική πολιτική. Ερχεται η αντίληψη ότι όλα είναι ρουσφέτι. Δεν είναι να εκπλαγείς, μετράμε δικογραφίες με τον ίδιο τρόπο που μετράγαμε πακέτα Ντελόρ».