ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Τα θέματα που συζητήσαμε με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες

Στις επαφές που είχε στις Βρυξέλλες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης εστιάζει ανάρτησή του, που συνοδεύεται από τις σχετικές φωτογραφίες.

Αναφέρει εν προκειμένω: «Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στις Βρυξέλλες, μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Συζητήσαμε για τη δημιουργία πιο ισχυρής ευρωπαϊκής άμυνας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, για τη στήριξη της Ουκρανίας, καθώς και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή».

Στις φωτογραφίες, ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης εικονίζεται με τον πρόεδρο του ΕΛΚ Manfred Weber, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Petteri Orpo και τον πρώην πρωθυπουργό της Σλοβακίας Mikuláš Dzurinda, με τη γενική γραμματέα του ΕΛΚ Dolors Montserrat, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ιταλίας Antonio Tajani, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Βελγίου Vincent Van Peteghem, με την πρωθυπουργό της Λετονίας Evika Siliņa και την πρόεδρο της Kυπριακής Βουλής και του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου.

Κώστας Χατζηδάκης

