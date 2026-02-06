Δημήτρης Κούβελας για μεταναστευτικό: Με ευθύνη εγγυόμαστε το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια της χώρας μας

Μόνο η θέση υπέρ της ανθρώπινης ζωής, του διεθνούς δικαίου και της ασφάλειας της χώρας αποτελεί υπεύθυνη μεταναστευτική πολιτική. Όποιος επενδύει στο λαϊκισμό και υποκριτικά κλείνει το μάτι στα κυκλώματα των δολοφόνων διακινητών που ρισκάρουν την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, είναι επικίνδυνος για την Ελλάδα μας.

Με αυτές τις σκέψεις έθεσε το πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας, στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη νόμιμη μετανάστευση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως υπογράμμισε πρόκειται για μια αναγκαία και υπεύθυνη νομοθετική παρέμβαση που απαντά σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και στην ασφάλεια της χώρας. Όπως τόνισε, «στη μεταναστευτική πολιτική δεν υπάρχουν ουδέτερες επιλογές, υπάρχουν μόνο επιλογές ευθύνης».

Ο κ. Κούβελας αναφέρθηκε στην πρόσφατη τραγωδία ανοιχτά της Χίου, με τον θάνατο δεκαπέντε ανθρώπων κατά τη διάρκεια παράνομης θαλάσσιας μεταφοράς από κυκλώματα δουλεμπορίας, τονίζοντας ότι τέτοια γεγονότα αποδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο γιατί η μεταναστευτική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται με συνθήματα. «Όσο δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες και αποτελεσματικός έλεγχος, τα κυκλώματα θα συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται δυστυχισμένους συνανθρώπους μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ότι το νομοσχέδιο ενισχύει τις νόμιμες και ελεγχόμενες διαδικασίες εισόδου και εργασίας, καταπολεμώντας τα δουλεμπορικά δίκτυα και θωρακίζοντας το κράτος δικαίου.

Ο Δημήτρης Κούβελας υπογράμμισε ότι θεσπίζεται ενιαία άδεια διαμονής και εργασίας από πολίτες τρίτων χωρών, με σαφή χρονικά όρια και απλοποίηση των διαδικασιών, βάζοντας τέλος στο διοικητικό χάος που επί χρόνια τροφοδοτούσε την παρανομία. Έτσι, προστατεύουμε την ελληνική αγορά εργασίας από φαινόμενα εκμετάλλευσης.

Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, επισημαίνοντας ότι η απουσία ρεαλιστικών προτάσεων και η εμμονή σε ιδεολογικά στερεότυπα οδηγούν σε σύγχυση και τελικά ευνοούν την παρανομία. «Η πραγματικότητα διαψεύδει την αντιπολίτευση που επενδύει στην ανοχή και στον λαϊκισμό. Η λύση βρίσκεται στους κανόνες, στη διαφάνεια και στη θεσμική ευθύνη», σημείωσε.

Τόνισε, επίσης ότι το νομοσχέδιο αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή υπέρ της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της νομιμότητας και των ελέγχων.

Σημείωσε ότι το νέο πλαίσιο αυστηροποιεί τις ποινές για οργανωμένη και κατ’ επάγγελμα παράνομη διακίνηση, για πλαστογραφία και για εκμετάλλευση ανθρώπων. Όπως υπογράμμισε, «κανόνες χωρίς έλεγχο και αυστηρές συνέπειες δεν υπάρχουν».