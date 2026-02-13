Δημήτρης Κούβελας: Ενισχύουμε τον εργαζόμενο, σεβόμαστε την επιχείρηση, θωρακίζουμε την οικονομία

Την ικανοποίησή του, που μετά από μια δεκαετή κρίση η χώρα μας αφήνει πίσω της την υψηλή ανεργία, την αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων και την ανασφάλεια στην αγορά εργασίας εξέφρασε ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κούβελας, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Ο Δημήτρης Κούβελας αναφέρθηκε λεπτομερώς στις πρωτοβουλίες, τις μεταρρυθμίσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης της ΝΔ, ώστε η χώρα να μπορεί σήμερα να επιστρέψει σε ένα μοντέλο συνεννόησης, ισορροπίας και συλλογικής ευθύνης.

Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου και αναβάθμισης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ως θεμέλιο μιας δίκαιης και βιώσιμης αγοράς εργασίας.

Αναφερόμενος στα πρόσφατα στοιχεία, σημείωσε ότι η ανεργία βρίσκεται πλέον στο ιστορικό χαμηλό του 7,5%, ενώ ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 880 ευρώ με προοπτική περαιτέρω αύξησης. «Σε αυτό το περιβάλλον, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο βήμα: στην ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων μέσα από μια συμφωνία που δεν επιβάλλεται, αλλά συνδιαμορφώνεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση επέλεξε τον δρόμο του ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου, διάρκειας επτά μηνών, με τη συμμετοχή όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, επισημαίνοντας ότι το τελικό αποτέλεσμα έτυχε καθολικής αποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της ομόφωνης απόφασης της ΓΣΕΕ, καθώς και θετικής αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα βασικά σημεία της Συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι αποκαθίσταται η μετενέργεια χωρίς χρονικό περιορισμό, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ισορροπία στις διαπραγματεύσεις, διευκολύνεται η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων όπου υπάρχει πραγματική αντιπροσωπευτικότητα, διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού, και αναβαθμίζεται ο ρόλος της μεσολάβησης και της διαιτησίας μέσω του ΟΜΕΔ, ενισχύοντας τη θεσμική αξιοπιστία.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Κούβελας έκανε λόγο για αφηγήματα καταστροφολογίας που δεν επιβεβαιώνονται από τα πραγματικά στοιχεία, ενώ υπογράμμισε ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία ενισχύεται με περισσότερους ελέγχους και αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Δημήτρης Κούβελας χαρακτήρισε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία επιλογή προοπτικής και σταθερό βήμα προς μια αγορά εργασίας πιο δίκαιη, πιο προβλέψιμη και πιο συλλογική.

«Ως κυβέρνηση της ΝΔ επιλέγουμε να στηρίξουμε μια συμφωνία που ενισχύει τον εργαζόμενο, που σέβεται την επιχείρηση και θωρακίζει την οικονομία. Μια συμφωνία που ανήκει στην κοινωνία της εργασίας», είπε χαρακτηριστικά.