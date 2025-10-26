Απ. Τζιτζικώστας από Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης: Η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει σε μια Ευρώπη που αλλάζει

Στην επίσημη δοξολογία για τη γιορτή του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου και την επέτειο των 113 χρόνων από την Απελευθέρωση της πόλης, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρέστη σήμερα ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Μετά το πέρας της δοξολογίας ο κ. Τζιτζικώστας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει σήμερα τον πολιούχο της, τον Άγιο Δημήτριο και μαζί τιμά την απελευθέρωση της πόλης. Είναι μια μέρα που ενώνει την πίστη και την ιστορία μας. Από αυτόν εδώ τον τόπο ξεκίνησαν πάντα ιδέες και πρωτοβουλίες που άνοιξαν δρόμους. Και η Ευρώπη, σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται πόλεις με ψυχή και όραμα, όπως η Θεσσαλονίκη. Πόλεις που συνδέουν το παρελθόν με το μέλλον και είναι έτοιμες να πρωταγωνιστήσουν σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Χρόνια πολλά σε όλους τους Θεσσαλονικείς! Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη!».