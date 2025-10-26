MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απ. Τζιτζικώστας από Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης: Η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει σε μια Ευρώπη που αλλάζει

|
THESTIVAL TEAM

Στην επίσημη δοξολογία για τη γιορτή του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου και την επέτειο των 113 χρόνων από την Απελευθέρωση της πόλης, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρέστη σήμερα ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Μετά το πέρας της δοξολογίας ο κ. Τζιτζικώστας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει σήμερα τον πολιούχο της, τον Άγιο Δημήτριο και μαζί τιμά την απελευθέρωση της πόλης. Είναι μια μέρα που ενώνει την πίστη και την ιστορία μας. Από αυτόν εδώ τον τόπο ξεκίνησαν πάντα ιδέες και πρωτοβουλίες που άνοιξαν δρόμους. Και η Ευρώπη, σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται πόλεις με ψυχή και όραμα, όπως η Θεσσαλονίκη. Πόλεις που συνδέουν το παρελθόν με το μέλλον και είναι έτοιμες να πρωταγωνιστήσουν σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Χρόνια πολλά σε όλους τους Θεσσαλονικείς! Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη!».

Απόστολος Τζιτζικώστας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Δώρα Χρυσικού: Τη χημειοθεραπεία την είδα ως σύμμαχο και όχι σαν εχθρό

ΕΘΝΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στη φρεγάτα “Αδρίας” στο λιμάνι – Ελεύθερη ξενάγηση για το κοινό – Δείτε βίντεο και φωτο

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Άγγελος Βουράκης: “Ο Γιώργος Λιάγκας είναι καυστικός και κάποιες φορές υπερβαίνει τα όρια”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μαγαζί επέτρεψε σε 16χρονες να πιούνε αλκοόλ – Χειροπέδες στον υπεύθυνο και στον σερβιτόρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Πάλεψε αλλά ηττήθηκε ο Ηρακλής από την ΑΕΚ

ΔΙΕΘΝΗ 15 λεπτά πριν

Τραγωδία στη Σαρδηνία: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο, ο πυροσβέστης που έσπευσε για βοήθεια ήταν ο πατέρας του