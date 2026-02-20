Λάρισα: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και…κατάπιε αυλές και σπίτια σε παραλιακό οικισμό – Δείτε βίντεο
Για ακόμη μία φορά, τα Μεσάγκαλα Λάρισας βρίσκονται αντιμέτωπα με τις συνέπειες έντονων καιρικών φαινομένων, με τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών να βλέπουν τις περιουσίες τους να δοκιμάζονται ξανά και ξανά.
Οι καταστροφές επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να αφήνουν περιθώρια ουσιαστικής αποκατάστασης.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει η περιοχή «Καράβια», η οποία έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα,
Αυτή τη φορά, δεν ήταν κάποια έντονη νεροποντή που προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας κατοικίες. Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, η θάλασσα βγήκε στη στεριά, με τα κύματα να ξεπερνούν τα όρια της ακτής και να προκαλούν νέες ζημιές.
