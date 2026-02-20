MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λάρισα: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και…κατάπιε αυλές και σπίτια σε παραλιακό οικισμό – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Για ακόμη μία φορά, τα Μεσάγκαλα Λάρισας βρίσκονται αντιμέτωπα με τις συνέπειες έντονων καιρικών φαινομένων, με τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών να βλέπουν τις περιουσίες τους να δοκιμάζονται ξανά και ξανά.

Οι καταστροφές επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να αφήνουν περιθώρια ουσιαστικής αποκατάστασης.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα onlarissa.gr ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει η περιοχή «Καράβια», η οποία έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα,

Αυτή τη φορά, δεν ήταν κάποια έντονη νεροποντή που προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας κατοικίες. Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, η θάλασσα βγήκε στη στεριά, με τα κύματα να ξεπερνούν τα όρια της ακτής και να προκαλούν νέες ζημιές.

Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό θα μείνουν σήμερα τέσσερις οικισμοί λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Μαρία Ματσούκα: Όταν έμεινα έγκυος, έμαθα πολύ σύντομα ότι έχω διαβήτη κύησης και ότι κινδύνευα με προεκλαμψία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 40 λεπτά πριν

Ξεκίνησε η δημιουργία νέου ογκολογικού νοσοκομείου από τη Δήμητρα Κατσαφάδου και την οικογένεια Μαλακοδήμου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Τι ισχύει για την κυκλοφορία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Τέμπη: Ορίστηκαν οι πρώτες τέσσερις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Ξεκινούν στις 21 Φεβρουαρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Μ. Χρυσοχοΐδης: Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις οικογένειες των αστυνομικών, τα εισοδήματά τους