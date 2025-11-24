MENOY

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Παντρεύτηκε ο γιος του, Φίλιππος – Δείτε βίντεο

Παντρεύτηκε ο γιος του Δημήτρη Αβραμόπουλου, Φίλιππος, με την αγαπημένη του Βίβιαν Σπανούδη στη Μητρόπολη Αθηνών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Σε βίντεο που προβλήθηκαν τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno», φαίνονται πλάνα με το ζευγάρι μέσα στην εκκλησία, αλλά και η αναχώρηση του γιου του βουλευτή της ΝΔ και πρώην Επίτροπου με τη νύφη από τον προαύλιο χώρο μετά την τέλεση του μυστηρίου.

Δημήτρης Αβραμόπουλος

