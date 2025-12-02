MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης – Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Μόλις 3 μέρες απομένουν ακόμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης 2025 – 2026, στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), myΘέρμανση.

Στόχος του επιδόματος θέρμανσης είναι να καλύψει μέρος του κόστους θέρμανσης με πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλες μορφές ενέργειας. Η πλατφόρμα myΘέρμανση θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να δηλώσετε έναν αριθμό λογαριασμού IBAN στον οποίο είστε κύριος δικαιούχος. Οι αιτήσεις αφορούν αγορές από 1η Οκτωβρίου 2025 και το ποσό μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ (ή έως 1.200 ευρώ σε ορισμένες περιοχές).

Ο αριθμός των αιτήσεων μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τις 1.033.000.

Επισημαίνεται ότι για αιτούντες που έλαβαν επίδομα θέρμανσης την περίοδο 2024 – 2025, η προκαταβολή ανέρχεται σε 60% του συνολικού ποσού που τους είχε καταβληθεί. Για νέους δικαιούχους, η προκαταβολή είναι 50%, με ελάχιστο ποσό 80 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται έως τις 29 Μαΐου 2026 και διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες της περιόδου 1 Οκτωβρίου 2025 – 31 Μαρτίου 2026.

Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που θα έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση.

Επίδομα θέρμανσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 51 λεπτά πριν

Καμπούρη για Μεσσαροπούλου: Κακοποίηση είναι το να υπονοείς ότι ο Οικονομόπουλος είναι κακοποιητής χωρίς να μπορείς να το αποδείξεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 7 ώρες πριν

“Είμαστε ακόμη εδώ”: Δράση του Δήμου Καλαμαριάς σήμερα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

ΚΑΙΡΟΣ 21 ώρες πριν

Πάνω από 1.000 χιλιοστά βροχής στα Τζουμέρκα μόνο τον Νοέμβριο – Οι 10 περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μπον Τζόβι

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Βόλος: Πλήρωσε προκαταβολή 1.250 ευρώ για να αγοράσει αγροτικό μηχάνημα που δεν έλαβε ποτέ

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Η Χριστίνα Kολέτσα υποδέχτηκε τον Δεκέμβριο με… μαγιό στην παραλία