Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης – Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Μόλις 3 μέρες απομένουν ακόμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης 2025 – 2026, στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), myΘέρμανση.

Στόχος του επιδόματος θέρμανσης είναι να καλύψει μέρος του κόστους θέρμανσης με πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλες μορφές ενέργειας. Η πλατφόρμα myΘέρμανση θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να δηλώσετε έναν αριθμό λογαριασμού IBAN στον οποίο είστε κύριος δικαιούχος. Οι αιτήσεις αφορούν αγορές από 1η Οκτωβρίου 2025 και το ποσό μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ (ή έως 1.200 ευρώ σε ορισμένες περιοχές).

Ο αριθμός των αιτήσεων μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τις 1.033.000.

Επισημαίνεται ότι για αιτούντες που έλαβαν επίδομα θέρμανσης την περίοδο 2024 – 2025, η προκαταβολή ανέρχεται σε 60% του συνολικού ποσού που τους είχε καταβληθεί. Για νέους δικαιούχους, η προκαταβολή είναι 50%, με ελάχιστο ποσό 80 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται έως τις 29 Μαΐου 2026 και διαμορφώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες της περιόδου 1 Οκτωβρίου 2025 – 31 Μαρτίου 2026.

Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που θα έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση.