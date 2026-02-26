MENOY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού

Ανοίγει αύριο, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 08:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού για την υποβολή αιτήσεων έτους 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 18:00.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που είχαν οι δικαιούχοι το φορολογικό έτος 2024.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση -από το προ νήπιο έως και το γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • Τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας.
  • Η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

