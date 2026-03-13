Συγκίνηση στο MasterChef: “Οι άνθρωποι με παχυσαρκία να συνεχίσουν να παλεύουν όσο κιλά και αν είναι”

Συγκίνηση προκάλεσε η αποχώρηση του Κωνσταντίνου από το «MasterChef», με τον παίκτη να στέλνει ένα μήνυμα στα άτομα που παλεύουν με την παχυσαρκία, πριν κρεμάσει την ποδιά του.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου, οι καλεσμένοι σεφ Σπύρος και Γιάννης Γαβαθάς έθεσαν υψηλό βαθμό δυσκολίας στους τέσσερις υποψήφιους προς αποχώρηση του μαγειρικού ριάλιτι, στη δοκιμασία αντιγραφής πιάτου που έκρινε την παραμονή τους στον διαγωνισμό.

Τελικά, ο παίκτης που αποχώρησε ήταν ο Κωνσταντίνος, ο οποίος πριν αποχωρήσει θέλησε να στείλει ένα προσωπικό μήνυμα για την παχυσαρκία. «Εύχομαι σε όλον τον κόσμο που αντιμετωπίζει ασθένειες να είναι δυνατοί και να παλεύουν κι από την πλευρά μου. Επίσης, στους ανθρώπους με παθογόνο παχυσαρκία να συνεχίσουν να παλεύουν όσο κιλά και αν είναι και να μην το βάζουν ποτέ κάτω. Να διεκδικούν κάθε όνειρο και κάθε θέλω τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον σεβασμό σας», είπε, απευθυνόμενος στους τρεις κριτές.

Μιλώντας για την εμπειρία του στον διαγωνισμό, πρόσθεσε: «Θυσίασα πολλά πράγματα για να είμαι εδώ και θα το έκανα ξανά και ξανά. Θα το θυμάμαι πάρα πολύ όμορφα στη ζωή μου και χαίρομαι πάρα πολύ που το έζησα. Το να έρθω στον διαγωνισμό του MasterChef ήταν πραγματικά ένα restart στη ζωή μου».

Κλείνοντας, εξέφρασε την ελπίδα ο διαγωνισμός «να είναι το έναυσμα για μια καινούρια σελίδα με πιο όμορφα και χρυσά γράμματα».

Η αποχώρηση του Κωνσταντίνου συγκίνησε ιδιαίτερα τον Γιάννη, με τον οποίο είχε αναπτύξει στενή σχέση μέσα στον διαγωνισμό. «Εκεί μου έπεσε ένα μαύρο πανί. Εντάξει, έτσι είναι το παιχνίδι η αλήθεια είναι απλώς το παιχνίδι δεν είναι μόνο ανταγωνιστικό για μένα. Ευτυχώς κάνεις και αδελφικές φιλίες, που στην έξω ζωή θα σου είναι χρήσιμες πάρα πολύ σε ό,τι δυσκολία έχεις», τόνισε, ξεσπώντας σε κλάματα τη στιγμή που τον αποχαιρετούσε.

