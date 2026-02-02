Survivor: Η Εβελίνα Λυκούδη με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε οικειοθελώς – “Δεν θέλω να περιμένω μέχρι την Τρίτη”

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Survivor κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα ασυλίας της εβδομάδας, με την Εβελίνα Λυκούδη να λυγίζει μπροστά στον Γιώργο Λιανό και τους συμπαίκτες της ανακοινώνοντας την απόφασή της να αποχωρήσει από το ριάλιτι επιβίωσης.

«Το αποτέλεσμα το περίμενα. Λίγο πριν το συμβούλιο ζήτησα από τα παιδιά να με ψηφίσουν», ανέφερε αρχικά η παίκτρια, εξηγώντας πως την τελευταία εβδομάδα «το πηγαίνω μέρα με τη μέρα, γιατί πνευματικά, ψυχικά και ψυχολογικά νιώθω ότι έχω φτάσει στα όριά μου».

Παρότι, όπως είπε, «σωματικά και αγωνιστικά πιστεύω ότι έχω να δώσω πολλά ακόμη», παραδέχτηκε πως ζήτησε να βγει υποψήφια «για να τους βγάλω από τη δύσκολη θέση της ψηφοφορίας».

Με δάκρυα στα μάτια, η Εβελίνα Λυκούδη περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσης: «Εδώ και 26 μέρες τρεφόμαστε μόνο με λίγο ρύζι και δύο πιτάκια… Δεν είναι εύκολο αυτό που ζούμε. Ο καθένας που μας βλέπει από το σπίτι δεν μπορεί να το ζήσει αυτό. Δεν θέλω να περιμένω μέχρι την Τρίτη για να μονομαχήσω. Αν ερχόμουν στη μονομαχία, θα τα παρατούσα. Οπότε θέλω να φύγω τώρα».