ΕΣΗΕΑ: Παραπλανητική πρακτική συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ να εμφανίζονται ως ρεπόρτερ

Επιστολή στους διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης τηλεοπτικών σταθμών που εμφανίζουν συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της ΕΛ.ΑΣ. ως «ρεπόρτερ» σε ενημερωτικές εκπομπές έστειλε η ΕΣΗΕΑ.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ κάνει λόγο για «αντιδεοντολογική και παραπλανητική για το κοινό» πρακτική.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για το κλιμακούμενο φαινόμενο της σύγχυσης ρόλων στα Μέσα Ενημέρωσης, το οποίο αντίκειται στις αρχές της δεοντολογίας και της αντικειμενικής πληροφόρησης, απέστειλε στους διευθυντές Ειδήσεων και Ενημέρωσης των τηλεοπτικών σταθμών την ακόλουθη επιστολή:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται, ολοένα και συχνότερα, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας να εμφανίζονται σε ενημερωτικές εκπομπές σε ρόλο ρεπόρτερ.

Η πρακτική αυτή μας βρίσκει αντίθετους καθώς είναι αντιδεοντολογική και παραπλανητική για το κοινό, μιας και δημιουργεί σύγχυση μεταξύ των ρόλων ενός εκάστου. Αντιλαμβάνεστε πρώτα εσείς, ως μάχιμοι — επί δεκαετίες — ρεπόρτερ, ότι το να κρατά κάποιος ένα μικρόφωνο δεν τον καθιστά αυτομάτως ερευνητή ενός θέματος.

Ο δημοσιογράφος έχει την υποχρέωση να αναζητά το γεγονός, να το διασταυρώνει και να ελέγχει τις πηγές του. Δεν πρόκειται για ζήτημα συντεχνιακό, αλλά θεσμικό και βαθιά δημοκρατικό.

Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τι θα σήμαινε αν, κάθε φορά που παραβιαζόταν ο εναέριος χώρος ή τα χωρικά ύδατα, εμφανιζόταν στην τηλεόραση ένας στρατιωτικός για να κάνει ρεπορτάζ ή σε περίπτωση ενός σημαντικού ιατρικού περιστατικού, αν το παρουσίαζε ένας γιατρός.

Τέλος, εάν τις εξελίξεις σε εκκλησιαστικά ζητήματα μετέδιδε εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πού βρίσκεται τότε η αντικειμενικότητα; Η ανάλυση ή η τοποθέτηση ενός θέματος — που φυσικά μπορεί να προέρχεται και από ειδικούς — είναι εντελώς διαφορετική από τη δημοσιογραφική κάλυψη και τη μετάδοση τεκμηριωμένων πληροφοριών.

Όπως παρατηρούμε και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης αλλά και η εμπειρία στην Ελλάδα, ο ρεπόρτερ μεταδίδει τα γεγονότα και την εξέλιξή τους, ο ειδικός συντάκτης τα αναλύει, ενώ στη συνέχεια παρεμβαίνουν και επαγγελματίες του χώρου — όπως αναλυτές ή ειδικοί επιστήμονες — για να παρουσιάσουν τις διαφορετικές παραμέτρους του θέματος.

Η δημοσιογραφική δεοντολογία και η αρχή της πολυφωνίας στην ενημέρωση επιβάλλουν τη σαφή διάκριση των ρόλων. Η δημοσιογραφία αποτελεί εγγύηση για τη δημοκρατική και ελεύθερη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ».