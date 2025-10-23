MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

ΕΣΗΕΑ: Παραπλανητική πρακτική συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ να εμφανίζονται ως ρεπόρτερ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επιστολή στους διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης τηλεοπτικών σταθμών που εμφανίζουν συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της ΕΛ.ΑΣ. ως «ρεπόρτερ» σε ενημερωτικές εκπομπές έστειλε η ΕΣΗΕΑ.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ κάνει λόγο για «αντιδεοντολογική και παραπλανητική για το κοινό» πρακτική.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για το κλιμακούμενο φαινόμενο της σύγχυσης ρόλων στα Μέσα Ενημέρωσης, το οποίο αντίκειται στις αρχές της δεοντολογίας και της αντικειμενικής πληροφόρησης, απέστειλε στους διευθυντές Ειδήσεων και Ενημέρωσης των τηλεοπτικών σταθμών την ακόλουθη επιστολή:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται, ολοένα και συχνότερα, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας να εμφανίζονται σε ενημερωτικές εκπομπές σε ρόλο ρεπόρτερ.

Η πρακτική αυτή μας βρίσκει αντίθετους καθώς είναι αντιδεοντολογική και παραπλανητική για το κοινό, μιας και δημιουργεί σύγχυση μεταξύ των ρόλων ενός εκάστου. Αντιλαμβάνεστε πρώτα εσείς, ως μάχιμοι — επί δεκαετίες — ρεπόρτερ, ότι το να κρατά κάποιος ένα μικρόφωνο δεν τον καθιστά αυτομάτως ερευνητή ενός θέματος.

Ο δημοσιογράφος έχει την υποχρέωση να αναζητά το γεγονός, να το διασταυρώνει και να ελέγχει τις πηγές του. Δεν πρόκειται για ζήτημα συντεχνιακό, αλλά θεσμικό και βαθιά δημοκρατικό.

Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τι θα σήμαινε αν, κάθε φορά που παραβιαζόταν ο εναέριος χώρος ή τα χωρικά ύδατα, εμφανιζόταν στην τηλεόραση ένας στρατιωτικός για να κάνει ρεπορτάζ ή σε περίπτωση ενός σημαντικού ιατρικού περιστατικού, αν το παρουσίαζε ένας γιατρός.

Τέλος, εάν τις εξελίξεις σε εκκλησιαστικά ζητήματα μετέδιδε εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πού βρίσκεται τότε η αντικειμενικότητα; Η ανάλυση ή η τοποθέτηση ενός θέματος — που φυσικά μπορεί να προέρχεται και από ειδικούς — είναι εντελώς διαφορετική από τη δημοσιογραφική κάλυψη και τη μετάδοση τεκμηριωμένων πληροφοριών.

Όπως παρατηρούμε και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης αλλά και η εμπειρία στην Ελλάδα, ο ρεπόρτερ μεταδίδει τα γεγονότα και την εξέλιξή τους, ο ειδικός συντάκτης τα αναλύει, ενώ στη συνέχεια παρεμβαίνουν και επαγγελματίες του χώρου — όπως αναλυτές ή ειδικοί επιστήμονες — για να παρουσιάσουν τις διαφορετικές παραμέτρους του θέματος.

Η δημοσιογραφική δεοντολογία και η αρχή της πολυφωνίας στην ενημέρωση επιβάλλουν τη σαφή διάκριση των ρόλων. Η δημοσιογραφία αποτελεί εγγύηση για τη δημοκρατική και ελεύθερη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ».

ΕΣΗΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Ο βιρτουόζος του ακορντεόν Ρίτσαρντ Γκαλιάνο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θλίψη στον Ηρακλή: Πέθανε ο Λάκης Κουτρουμπέλης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Θ. Κοντογεώργης: Σημαντική πρόοδος στα έργα αποκατάστασης και στήριξης της Β. Εύβοιας 

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν από ρώσους στρατιώτες στην περιφέρεια Ντονέτσκ

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δημήτρης Σταρόβας μετά το πρόβλημα της υγείας του: Δεν μπορώ να παίξω κιθάρα και να τραγουδήσω ταυτόχρονα, είναι δύσκολο