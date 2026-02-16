Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Τάνια Τσανακλίδου

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο οδηγήθηκε η Τάνια Τσανακλίδου, αμέσως μετά το τέλος της θεατρικής παράστασης στο θέατρο Ακροπόλ το βράδυ του Σαββάτου (14/2).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ο δημοσιογράφος, Ξενοφών Σκιντζής, η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε με δυσκολία τον ρόλο της στον “Αγαπητικό της Βοσκοπούλας” στην απογευματινή παράσταση του Σαββάτου, όπου εμφανίστηκε υποβασταζόμενη, με μπαστούνι και φρικτούς πόνους στο γόνατο.

«Είναι ένας παλιός τραυματισμός στο γόνατο που λόγω κούρασης έγινε πολύ επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω χθες στο νοσοκομείο. Έκανα μία μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει ότι σε 2-3 μέρες με τα παυσίπονα και την ξεκούραση θα είναι όλα εντάξει», δήλωσε αποκλειστικά στην πρωινή εκπομπή του Alpha η Τάνια Τσανακλίδου.

«Το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό αλλά λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε τη χθεσινοβραδινή και τη σημερινή μας παράσταση αλλά την Πέμπτη, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε εκεί, στις επάλξεις», ξεκαθαρίζει η τραγουδίστρια.

«Έπαιξα την τελευταία σκηνή και ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη, γιατί έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό πόσο με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν οι συνάδελφοί μου», κατέληξε στην δήλωσή της η Τάνια Τσανακλίδου για την σύντομη περιπέτεια υγείας της.