Σοφία Παυλίδου: Μετά από 8 μήνες από την επέμβαση στο στήθος μου, νιώθω πλέον έτοιμη να μοιραστώ την εμπειρία μου

Η Σοφία Παυλίδου αποκάλυψε μέσα από νέα ανάρτησή της στο Instagram ότι, οκτώ μήνες μετά την επέμβαση στο στήθος, αισθάνθηκε έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία της και να ευχαριστήσει δημόσια τον γιατρό της, Άγγελο Καρατζιά.

«Μετά από 8 μήνες από την επέμβαση στο στήθος μου, νιώθω πλέον έτοιμη να μοιραστώ την εμπειρία μου και να πω ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον γιατρό μου, @drkaratzias. Η επέμβαση δεν ήταν μόνο αισθητική, ήταν μια περίπλοκη διαδικασία που αφορούσε και θέματα υγείας. Παρ’ όλα αυτά, ο γιατρός μου χειρίστηκε κάθε στάδιο με απόλυτη επαγγελματικότητα, τεχνική αρτιότητα και πραγματική γνώση του αντικειμένου του.

Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό — πολύ καλύτερο απ’ όσο θα μπορούσα να φανταστώ — και αυτό οφείλεται στην εμπειρία, την ακρίβεια και την αφοσίωσή του. Πέρα όμως από το ιατρικό κομμάτι, αυτό που έκανε πραγματικά τη διαφορά ήταν ο ανθρώπινος τρόπος του. Ήταν δίπλα μου σε κάθε απορία, σε κάθε αγωνία πριν και μετά την επέμβαση. Πάντα διαθέσιμος, πάντα πρόθυμος να απαντήσει στα μηνύματα μου ,να με στηρίξει και να με ηρεμήσει.

Το να αισθάνεσαι καλά στο σώμα σου είναι θεμέλιο της αυτοπεποίθησης — και όταν κάτι σε ενοχλεί, όσο «μικρό» κι αν φαίνεται, μπορεί να σε επηρεάζει πολύ. Σήμερα νιώθω όχι μόνο ανακουφισμένη αλλά έχω και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτό το χρωστάω σε εκείνον.

Ευχαριστώ για όλα, γιατρέ. Ανυπομονώ που πλέον θα βρίσκεστε και στην Αθήνα, ώστε ακόμη περισσότερες γυναίκες να έχουν την ευκαιρία να νιώσουν την ίδια ασφάλεια, εμπιστοσύνη και σιγουριά που ένιωσα κι εγώ», έγραψε η Σοφία Παυλίδου στην ανάρτησή της στο Instagram.