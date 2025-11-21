MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σοφία Παυλίδου: Μετά από 8 μήνες από την επέμβαση στο στήθος μου, νιώθω πλέον έτοιμη να μοιραστώ την εμπειρία μου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Σοφία Παυλίδου αποκάλυψε μέσα από νέα ανάρτησή της στο Instagram ότι, οκτώ μήνες μετά την επέμβαση στο στήθος, αισθάνθηκε έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία της και να ευχαριστήσει δημόσια τον γιατρό της, Άγγελο Καρατζιά.

«Μετά από 8 μήνες από την επέμβαση στο στήθος μου, νιώθω πλέον έτοιμη να μοιραστώ την εμπειρία μου και να πω ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον γιατρό μου, @drkaratzias. Η επέμβαση δεν ήταν μόνο αισθητική, ήταν μια περίπλοκη διαδικασία που αφορούσε και θέματα υγείας. Παρ’ όλα αυτά, ο γιατρός μου χειρίστηκε κάθε στάδιο με απόλυτη επαγγελματικότητα, τεχνική αρτιότητα και πραγματική γνώση του αντικειμένου του.

Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό — πολύ καλύτερο απ’ όσο θα μπορούσα να φανταστώ — και αυτό οφείλεται στην εμπειρία, την ακρίβεια και την αφοσίωσή του. Πέρα όμως από το ιατρικό κομμάτι, αυτό που έκανε πραγματικά τη διαφορά ήταν ο ανθρώπινος τρόπος του. Ήταν δίπλα μου σε κάθε απορία, σε κάθε αγωνία πριν και μετά την επέμβαση. Πάντα διαθέσιμος, πάντα πρόθυμος να απαντήσει στα μηνύματα μου ,να με στηρίξει και να με ηρεμήσει.

Το να αισθάνεσαι καλά στο σώμα σου είναι θεμέλιο της αυτοπεποίθησης — και όταν κάτι σε ενοχλεί, όσο «μικρό» κι αν φαίνεται, μπορεί να σε επηρεάζει πολύ. Σήμερα νιώθω όχι μόνο ανακουφισμένη αλλά έχω και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτό το χρωστάω σε εκείνον.

Ευχαριστώ για όλα, γιατρέ. Ανυπομονώ που πλέον θα βρίσκεστε και στην Αθήνα, ώστε ακόμη περισσότερες γυναίκες να έχουν την ευκαιρία να νιώσουν την ίδια ασφάλεια, εμπιστοσύνη και σιγουριά που ένιωσα κι εγώ», έγραψε η Σοφία Παυλίδου στην ανάρτησή της στο Instagram.

Σοφία Παυλίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Μαρινάκης για απειλές από Ρωσία: “Δεν θα πάρουμε την άδεια της κας Ζαχάροβα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Βελόπουλος: Σήμερα τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις που βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Πιλότοι της United Airlines τραυματίστηκαν από γυαλιά μετά τη σύγκρουση με μετεωρολογικό μπαλόνι στη Γιούτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Λουτράκι: “Είναι ένας μελλοντικός βιαστής” φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Πιερρακάκης για τη συνάντηση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: “Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Έως τις 26 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για πρόσληψη 1.300 ανέργων στο δημόσιο