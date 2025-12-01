MENOY

Σίσσυ Χρηστίδου: “Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου”

Μία από τις πιο εξομολογητικές συνεντεύξεις της παραχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο «AnesTea the Podcast». Η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε για το έντονο body shaming που δέχθηκε, τις φήμες περί αισθητικών παρεμβάσεων, την προσωπική της ζωή και τον χωρισμό της με τον Θοδωρή Μαραντίνη, σύμφωνα με το απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο Instagram.

«Πέρασα μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πέρυσι. Είμαι ακόμα σε σοκ. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου. Άκουσα μέχρι και ότι έκανα επέμβαση στομάχου», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Ενώ σε άλλο σημείο για τον χωρισμό της, η παρουσιάστρια είπε χαρακτηριστικά: «Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας». Όπως αποκάλυψε, είχε φτάσει στο σημείο να υπογράψει πράγματα που σήμερα βλέπει με άλλο μάτι: «Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό, το υπέγραψα».

Για την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην συζύγου της, παραδέχθηκε πως για λίγο ένιωσε μια αμυδρή ελπίδα: «Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξη, απέκτησα μία ελπίδα», ενώ χαρακτήρισε «τρομερά πληγωτικό» το ότι αμφισβητήθηκε η μητρική της επάρκεια: «Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου».

