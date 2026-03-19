Π. Γαϊτάνος για Eurovision: Έχει πάρα πολλά νοσηρά, υπάρχει μία τάση γύρω από το αρρωστημένο και το στραβό

Μία τάση γύρω από το «αρρωστημένο» και το «στραβό» δήλωσε πώς υπάρχει στη Eurovision ο Πέτρος Γαϊτάνος, επισημαίνοντας πως ο διαγωνισμός έχει πολλά νοσηρά στοιχεία γενικότερα.

Με αφορμή ένα σχόλιο που είχε κάνει ο ίδιος πριν από λίγο καιρό πως η Eurovision δεν κάνει καλό στους νέους, στηρίζει τις κακίες και όχι τις αρετές, ξεκαθάρισε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 19 Μαρτίου πως δεν απευθυνόταν στον Ακύλα: «Δεν θέλω να στέκομαι σε πρόσωπα, γι’ αυτό εγώ δεν έκανα κανένα σχόλιο ούτε προς το τραγούδι, ούτε προς το πρόσωπο. Δεν πήγαινε προς τον Ακύλα το σχόλιο. Έτσι κι αλλιώς ήταν τόσο ξεκάθαρα αυτά που είπα, σ’ αυτό το θέμα. Είπα γενικότερα για την έκφραση της Eurovision, όπως εξελίσσεται. Γι’ αυτό και είπα πολύ συγκεκριμένα, δεν μιλώ ούτε για το παιδί, ούτε για το τραγούδι. Μα δεν είναι κομψό να ετοιμάζεται ένα τραγούδι να διαγωνιστεί σε έναν διεθνή ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που εκπροσωπεί την Ελλάδα και να το στοχοποιούμε. Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Επίσης, δεν μου αρέσει τόσο πολύ να κρίνω και φυσικά να κατακρίνω. Μου αρέσει να διακρίνω. Θα προτιμούσα αν μου επιτρέπεις να μην το προσωποποιήσουμε και αναλύσω, γιατί μετά πάλι θα γίνουν θέματα και θα βγουν ειδήσεις και θα αναλύουν άλλα αντ’ άλλων. Θα στεκόμουν πιο πολύ και πάλι σ’ αυτό που αυτός ο διαγωνισμός δυστυχώς εξελίσσεται γύρω από μία κατάσταση νοσηρή. Ξέρεις τι με ανησυχεί πιο πολύ; Το ότι φτάσαμε σε ένα σημείο πολλοί άνθρωποι να μην τα διακρίνουν αυτά», είπε.

Έπειτα, ο Πέτρος Γαϊτάνος εξήγησε γιατί δεν του αρέσει πλέον ο συγκεκριμένος διαγωνισμός: «Έχει πάρα πολλά νοσηρά η Eurovision. Θα μπορούσαμε να κάτσουμε να δούμε μία επιλογή από τραγούδια και να σου αναλύω. Υπάρχει μεγάλη λαγνεία. Υπάρχει μεγάλος εγωκεντρισμός. Ματαιοδοξία. Φιλαρέσκεια αρρωστημένη. Όταν αυτό προβάλλεται τόσο λυσσαλέα και δήθεν με τον μανδύα της τέχνης… Ποια τέχνη; Τέχνη θεωρείται να βγαίνει ένας άνθρωπος παραποιημένος και πολλές φορές γελοίος και να βγαίνει αυτή η γελοιότητα και να είναι απλώς μια άποψη; Δεν είναι όλα όσα έχουν από πίσω ένα μπιτ ή ένα ρυθμό μουσική. Η τέχνη είναι κάτι υψηλό. Το ότι κάποιος δανείζεται και μιμείται την τέχνη, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τέχνη. Αυτό που συμβαίνει στη Eurovision δεν είναι τέχνη, Κατερίνα. Έχει κάποιες στιγμές που είναι πολύ ωραίες, κάποια τραγούδια είναι πολύ όμορφα. Κάποιες παρουσίες είναι πολύ όμορφες. Γενικότερα όμως υπάρχει μία τάση γύρω από το αρρωστημένο και το στραβό. Και αυτό δεν είναι ωραίο παράδειγμα για τους νέους», δήλωσε.

Για το γεγονός ότι πολλοί θεώρησαν πως τα σχόλιά του για τη Eurovision στοχοποιούσαν τον Ακύλα, είπε: «Αυτό μέσα του μία πτωτικότητα. Αφού ξέρουν όλοι τόσα χρόνια ότι είμαι ένας άνθρωπος με αυτή την πορεία και με αυτό το ρεπερτόριο, με αυτές τις συνεργασίες, με αυτό τον χαρακτήρα… Για ποιο λόγο… Και δεν μιλώ μόνο για μένα. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι στεναχωριούνται πάρα πολύ με αυτά, εννοώ από τον χώρο μας. Εμένα δεν με πολύ επηρεάζουν αυτά. Εγώ στεναχωριέμαι για τους άλλους».



