Μπέσσυ Αργυράκη για Εβελίνα Νικόλιζα: Βρέθηκε κάποιος στη ζωή της που ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος

Για την προσωπική ζωή της κόρης της μίλησε η Μπέσσυ Αργυράκη, επισημαίνοντας πως πλέον έχει σταματήσει να την πιέζει να παντρευτεί και να κάνει παιδί, καθώς της έχει εξηγήσει τις καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει με τους συντρόφους της και δεν θέλει να γίνει μητέρα χωρίς να έχει βρεθεί ο κατάλληλος για εκείνη. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε έναν από τους άντρες που είχε γνωρίσει η Εβελίνα Νικόλιζα, ο οποίος είχε “ξεχάσει” να της πει πως ήταν παντρεμένος.

Η Μπέσσυ Αργυράκη τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου πως αυτό που την ενδιαφέρει είναι και τα δύο παιδιά της να κάνουν αυτό που αγαπούν και να είναι χαρούμενα γενικότερα.

Αρχικά, η τραγουδίστρια επισήμανε για τα παιδιά της: «Κουράστηκα να πιέζω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Η ζωή δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να είσαι παντρεμένος για να είσαι ευτυχισμένος. Μπορούν να κάνουν τη ζωή τους, αυτό που αγαπάνε και αυτό θα είναι και η δική μου χαρά, να νιώθω ότι αυτό που κάνουν καθημερινά είναι αυτό που θέλουν» και έπειτα πρόσθεσε για την Εβελίνα Νικόλιζα αναλυτικότερα: «Τα’ πα, τα ξαναείπα, βγάλαμε ένα βιντεάκι μέσα από το κανάλι της που έλεγε “εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι” και εκεί εξηγεί πώς βρέθηκε κάποιος που τελικά ξέχασε να της πει ότι ήταν παντρεμένος και τέτοια πράγματα. Οπότε πώς να της πω “κάνε παιδάκι” από τη στιγμή που δεν βρέθηκε ο κατάλληλος σύντροφος».

