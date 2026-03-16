MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη: Αιωρείται ότι είμαστε ψεύτρες, ο κόσμος δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης

|
THESTIVAL TEAM

Η Μίνα Αρναούτη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και επανέλαβε πως οδηγός στο μοιραίο τζιπ ήταν ο Παντελής Παντελίδης, τη νύχτα που σκοτώθηκε ο τραγουδιστής.

Τόσο η ίδια όσο και η Φρόσω Κυριάκου, κινήθηκαν νομικά κατά 57χρονου, που κατέθεσε πως ο αδικοχαμένος τραγουδιστής καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού. Η εκδίκαση της μήνυσης ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, ωστόσο πήρε αναβολή για τις 23 Ιουνίου.

Η Μίνα Αρναούτη ανέφερε πως κάποιοι δεν μπορούν να αποδεχθούν πως οδηγός στο μοιραίο τζιπ ήταν ο Παντελής Παντελίδης.

«Κάποιοι άνθρωποι κατέθεσαν ψέματα. Αιωρείται ότι είμαστε ψεύτρες. Θα πρέπει κάποια στιγμή, μετά από δέκα χρόνια, να απαντηθεί η αλήθεια και να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε τη ζωή μας», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1.

«Αισθάνομαι ότι η ζωή μου καθυστερεί, υπάρχει ψήγμα ότι δεν λέω την αλήθεια. Ο κόσμος δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι ο Παντελής Παντελίδης οδηγούσε. Δύο άνθρωποι έκαναν ψευδή κατάθεση, είπαν πράγματα που δεν έγιναν ποτέ και πλέον πρέπει να τελειώσει η ιστορία και να αποδοθούν ευθύνες», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

«Μετά από 10 χρόνια πρέπει κι εμείς να ζήσουμε τη ζωή μας και κάποιοι άνθρωποι να αποδεχθούν την αλήθεια. Είμαστε εδώ για να αποδοθούν ευθύνες», είπε σε άλλο σημείο η Μίνα Αρναούτη.

Δείτε το βίντεο

Μίνα Αρναούτη Παντελής Παντελίδης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

