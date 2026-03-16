Μίνα Αρναούτη: Αιωρείται ότι είμαστε ψεύτρες, ο κόσμος δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης

Η Μίνα Αρναούτη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και επανέλαβε πως οδηγός στο μοιραίο τζιπ ήταν ο Παντελής Παντελίδης, τη νύχτα που σκοτώθηκε ο τραγουδιστής.

Τόσο η ίδια όσο και η Φρόσω Κυριάκου, κινήθηκαν νομικά κατά 57χρονου, που κατέθεσε πως ο αδικοχαμένος τραγουδιστής καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού. Η εκδίκαση της μήνυσης ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, ωστόσο πήρε αναβολή για τις 23 Ιουνίου.

Η Μίνα Αρναούτη ανέφερε πως κάποιοι δεν μπορούν να αποδεχθούν πως οδηγός στο μοιραίο τζιπ ήταν ο Παντελής Παντελίδης.

«Κάποιοι άνθρωποι κατέθεσαν ψέματα. Αιωρείται ότι είμαστε ψεύτρες. Θα πρέπει κάποια στιγμή, μετά από δέκα χρόνια, να απαντηθεί η αλήθεια και να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε τη ζωή μας», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1.

«Αισθάνομαι ότι η ζωή μου καθυστερεί, υπάρχει ψήγμα ότι δεν λέω την αλήθεια. Ο κόσμος δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι ο Παντελής Παντελίδης οδηγούσε. Δύο άνθρωποι έκαναν ψευδή κατάθεση, είπαν πράγματα που δεν έγιναν ποτέ και πλέον πρέπει να τελειώσει η ιστορία και να αποδοθούν ευθύνες», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

«Μετά από 10 χρόνια πρέπει κι εμείς να ζήσουμε τη ζωή μας και κάποιοι άνθρωποι να αποδεχθούν την αλήθεια. Είμαστε εδώ για να αποδοθούν ευθύνες», είπε σε άλλο σημείο η Μίνα Αρναούτη.

