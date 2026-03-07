Λάμπρος Φισφής: Δεν έχει όρια η σάτιρα, τα βάζει ο κωμικός κάθε φορά σε συνάρτηση με το κοινό

Τη δική του άποψη για το αν η σάτιρα έχει όρια κλήθηκε να εκφράσει ο Λάμπρος Φισφής.

Ο stand-up comedian υποστήριξε ότι τα όρια τα βάζει ο κωμικός μαζί με τους θεατές που τον παρακολουθούν. Κάτι που μπορεί να φανεί αστείο σε συγκεκριμένο κοινό, εξήγησε, ενδεχομένως να μην προσφέρει γέλιο σε κάποιο άλλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λάμπρος Φισφής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 7 Μαρτίου, και ρωτήθηκε για το αν στη σάτιρα υπάρχουν όρια ή όχι, με τον ίδιο να δηλώνει: «Δεν έχει όρια η σάτιρα. Τα βάζει ο κωμικός κάθε φορά τα όρια, σε συνάρτηση όμως και με το κοινό. Είναι μία αμοιβαία σχέση ανάμεσα στον κωμικό και το κοινό. Μπορεί εσύ να πεις αυτό είναι αστείο και το κοινό να σου πει ότι δεν είναι. Ένα άλλο κοινό μπορεί να μη γελάσει με αστείο με το οποίο γέλασε κάποιο κοινό. Νομίζω ότι καλό είναι ο κόσμος να βλέπει τους ανθρώπους που ταυτίζεται με το χιούμορ τους».

Παράλληλα, ο stand-up comedian τόνισε πως ένας κωμικός δεν έχει ως σκοπό του να προσβάλλει το κοινό, αλλά να το κάνει να γελάσει. «Ο κωμικός δεν έχει πρόθεση να σε προσβάλλει, να προσβάλλει το κοινό. Το κοινό αυτό νομίζω το ξέρει. Ο κόσμος είναι αρκετά έξυπνος, καταλαβαίνει την πρόθεση του κωμικού. Η πρόθεση των ανθρώπων που κάνουν κωμωδία είναι να έρθει το κοινό σε αυτούς και να γελάσει», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο με όσα είπε