MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Λάμπρος Φισφής: Δεν έχει όρια η σάτιρα, τα βάζει ο κωμικός κάθε φορά σε συνάρτηση με το κοινό

|
THESTIVAL TEAM

Τη δική του άποψη για το αν η σάτιρα έχει όρια κλήθηκε να εκφράσει ο Λάμπρος Φισφής.

Ο stand-up comedian υποστήριξε ότι τα όρια τα βάζει ο κωμικός μαζί με τους θεατές που τον παρακολουθούν. Κάτι που μπορεί να φανεί αστείο σε συγκεκριμένο κοινό, εξήγησε, ενδεχομένως να μην προσφέρει γέλιο σε κάποιο άλλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λάμπρος Φισφής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 7 Μαρτίου, και ρωτήθηκε για το αν στη σάτιρα υπάρχουν όρια ή όχι, με τον ίδιο να δηλώνει: «Δεν έχει όρια η σάτιρα. Τα βάζει ο κωμικός κάθε φορά τα όρια, σε συνάρτηση όμως και με το κοινό. Είναι μία αμοιβαία σχέση ανάμεσα στον κωμικό και το κοινό. Μπορεί εσύ να πεις αυτό είναι αστείο και το κοινό να σου πει ότι δεν είναι. Ένα άλλο κοινό μπορεί να μη γελάσει με αστείο με το οποίο γέλασε κάποιο κοινό. Νομίζω ότι καλό είναι ο κόσμος να βλέπει τους ανθρώπους που ταυτίζεται με το χιούμορ τους».

Παράλληλα, ο stand-up comedian τόνισε πως ένας κωμικός δεν έχει ως σκοπό του να προσβάλλει το κοινό, αλλά να το κάνει να γελάσει. «Ο κωμικός δεν έχει πρόθεση να σε προσβάλλει, να προσβάλλει το κοινό. Το κοινό αυτό νομίζω το ξέρει. Ο κόσμος είναι αρκετά έξυπνος, καταλαβαίνει την πρόθεση του κωμικού. Η πρόθεση των ανθρώπων που κάνουν κωμωδία είναι να έρθει το κοινό σε αυτούς και να γελάσει», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο με όσα είπε

Λάμπρος Φισφής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Πετάει για Αθήνα, δεν ανακοίνωσε αποστολή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θρίλερ στα Χανιά: Νεκρή γυναίκα μέσα στο διαμέρισμά της – Την βρήκε ο σπιτονοικοκύρης της

ΔΙΕΘΝΗ 38 λεπτά πριν

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε ένα συνασπισμό για την “εξάλειψη” των καρτέλ στη Λατινική Αμερική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Κοντογεώργης για κρίση στο Ιράν: Εφόσον χρειαστεί, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να στηρίξει πολίτες και οικονομία

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Φρεγάτα στην Κύπρο στέλνει και η Ιταλία μετά την Ελλάδα και τη Γαλλία

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι χώρας που μόλις κυκλοφόρησε και είναι δεύτερο φαβορί στα στοιχήματα – Προκαλεί αντιδράσεις