Ιωάννα Τούνη: Μικρή νόμιζα ότι η αγαπημένη μου εποχή είναι το καλοκαίρι, τώρα η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά

Η Ιωάννα Τούνη ξέρει καλά πώς να τραβά την προσοχή και αυτή τη φορά το έκανε με ένα βίντεο στο TikTok που συνδύαζε ένα εντυπωσιακό τοπίο και μια ατάκα που συζητήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, στο κλιπ που ανέβασε, τη βλέπουμε να ποζάρει σε ένα άγριο σκηνικό ερήμου, με φόντο επιβλητικούς βραχώδεις σχηματισμούς, φορώντας ένα εφαρμοστό μπορντό φόρεμα.

Πάνω στο βίντεο, η influencer και επιχειρηματίας έγραψε: «Μικρή νόμιζα ότι η αγαπημένη μου εποχή είναι το καλοκαίρι. Έπειτα ανακάλυψα ότι αν έχεις λεφτά μπορείς να ταξιδεύεις σε μέρη που είναι πάντα καλοκαίρι. Τώρα η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά».

Δείτε το βίντεο

Με χιούμορ, αλλά και μια δόση ρεαλισμού, η Ιωάννα Τούνη αποτύπωσε μια σκέψη που πολλοί μπορεί να έχουν κάνει.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάρτηση έγινε viral και άνοιξε συζήτηση στους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες ημέρες η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και ανέβασαν πολλές φωτογραφίες στα social media από τις στιγμές τους εκεί.