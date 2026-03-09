MENOY

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Θέλω να παντρευτώ μέσα στο 2026 γιατί περνάνε και τα χρόνια

|
THESTIVAL TEAM

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέστρεψε από τη Γαλλία, όπου βρέθηκε για επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά ο νους «τρέχει» και στα σχέδια γάμου με τον Γιάννη Καραβασάνη.

Μιλώντας στην κάμερα του του ANT1 τη Δευτέρα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποκάλυψε για τον χορό του Ησαΐα με τον αγαπημένο της Γιάννη Καραβασάνη πως «αν γίνει φέτος, δεν θα είναι Σαββατοκύριακο γιατί είναι όλα κλεισμένα…».

«Πήγα στη Γαλλία για δουλειά, έκανα σόου και φωτογράφιση για τα ρούχα μου. Εδώ είναι το δαχτυλίδι. Είναι όλα ωραία, ήσυχα, αγαπησιάρικα. Αυτό μου συνέβη, ήρθε αγάπη από το παρελθόν. Αν ραγίσει το γυαλί παίρνεις καινούριο τζάμι. Μπορείς να πάρεις το ίδιο τζάμι σε άλλη ποιότητα, εξελιγμένη. Αυτά εξελίσσονται», είπε αρχικά το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια.

Για τον γάμο με τον Γιάννη Καραβασάνη: «Δεν έχω προσκλητήριο, γάμο και ημερομηνία, δεν έχω τίποτα. Αν γίνει φέτος, δεν θα είναι Σαββατοκύριακο γιατί είναι όλα κλεισμένα. Δεν έχω κανονίσει τίποτα. Έχουμε κάποιες δουλειές με τον Γιάννη, οπότε αυτό πρέπει να περιμένει. Θέλω να γίνει μέσα στο 2026 γιατί περνάνε τα χρόνια. Αλλιώς πότε θα ντυθώ νυφούλα; Το 2036;».

Ο Γιάννης Καραβασάνης και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχαν παντρευτεί το 2015 στο εξωτερικό, ακολουθώντας στη συνέχεια χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Μετά από αρκετά χρόνια οι δυο τους έγιναν ξανά ζευγάρι κάνοντας σχέδια για το κοινό τους μέλλον.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

