Δείξιμος για την πρώην σύζυγο του Δόξα: Ο αδερφός μου αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν υπολογίζει ότι αυτό έχει στοιχίσει στο ανήλικο παιδί της

Μετά την πρόσφατη μήνυση που κατέθεσε ο Κώστας Δόξας, σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση, επειδή επέτρεψε στην 8χρονη κόρη τους να ανέβει σε δίκυκλο χωρίς κράνος, ο αδερφός του, Άκης Δείξιμος τόνισε ότι ο τραγουδιστής «αντιμετωπίζει προβλήματα» και ότι η ίδια «δεν υπολογίζει πως όλο αυτό έχει στοιχίσει και στο ανήλικο παιδί τους».

Ο Άκης Δείξιμος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη μήνυση που υπέβαλε ο αδερφός κατά της πρώην συζύγου του, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ύστερα από το πρόσφατο περιστατικό.

Το συμβάν σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένουν η Μαρία Δεληθανάση και το παιδί τους. Μετά τη μήνυση, η ίδια συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η δίκη έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.

Ο Άκης Δείξιμος αναφέρθηκε στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε και δείχνει τη Μαρία Δεληθανάση να οδηγεί δίκυκλο, ενώ πίσω της βρισκόταν η ανήλικη κόρη της χωρίς κράνος. «Δεν πέφτω με τίποτα πλέον από τα σύννεφα από αυτή την πλευρά. Να που τελικά θα γίνει κάτι που θα πέσεις πραγματικά από τα σύννεφα. Η μητέρα στη μηχανή πάνω φορώντας το κράνος και από πίσω ένα 8χρονο παιδί εκτεθειμένο σε κίνδυνο από μια μητέρα. Δεν μπορεί πραγματικά να μου κάνει τίποτα έκπληξη ειδικά από μία γυναίκα, που έχει γενικότερα ένα μένος απέναντι στον πατέρα του παιδιού της», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αδερφός του τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας πως η αντιπαράθεση με την πρώην σύζυγό του έχει επηρεάσει τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική του ζωή. «Ο αδερφός μου αντιμετωπίζει χρόνια τώρα προβλήματα με τα δικαστήρια, τη δουλειά του. Δεν υπολογίζεται από την πλευρά της, ότι αυτό έχει στοιχίσει και το ανήλικο παιδί της», τόνισε.

Ο Άκης Δείξιμος τόνισε επίσης, ότι ο Κώστας Δόξας επισκέπτεται κάθε εβδομάδα τη Θεσσαλονίκη για να δει την κόρη του. «Ο αδερφός μου ανεβαίνει κάθε εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και παίρνει την κόρη του. Είδε κάτι που το είχε δει ξανά. Το πρώτο το βήμα και το λογικό, είναι η συζήτηση, αυτό όμως δεν γίνεται αφού δεν υπάρχει συνεννόηση, άρα αυτό που έμενε στον αδερφό μου να κάνει ήταν αυτό. Υπήρχε περίοδος που οδηγούσε μηχανή χωρίς δίπλωμα και της είχε κάνει πάλι παρατήρηση», εξήγησε.

Τέλος, αποκάλυψε ότι είχε γίνει προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Το προηγούμενο διάστημα έγινε προσπάθεια από τον αδερφό μου να τα βρουν εξωδικαστικά, η οποία δεν ευδοκίμησε. Δέχεται μονίμως απειλές και επιθέσεις, αλλά αυτά είναι η καθημερινότητά του. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και ο αδερφός μου θα δικαιωθεί. Υπήρχαν προβλήματα συμπεριφοράς, τα βλέπαμε όλοι. Ό,τι και να συμβουλεύσεις τον αδερφό σου, τον φίλο σου, θα ακολουθήσει αυτό που λέει η καρδιά του», κατέληξε.

«Το παιδί ανεβαίνει συνέχεια στο μηχανάκι χωρίς κράνος»

Ο Κώστας Δόξας μίλησε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφερόμενος στη φωτογραφία που έφτασε στα χέρια του και δείχνει την κόρη του πάνω σε μηχανή με τη μητέρα της χωρίς να φοράει κράνος. Όπως εξήγησε, έχει κάνει επανειλημμένα σύσταση στην πρώην σύζυγό του για το θέμα, ωστόσο – σύμφωνα με τον ίδιο – εκείνη αγνοεί τις παρατηρήσεις του.

«Το παιδί ανεβαίνει συνέχεια στο μηχανάκι χωρίς κράνος, δηλαδή κάποιος πρέπει να πει κάτι. Δηλαδή παλαιότερα ας πούμε ανέβαινε σε ένα μηχανάκι και η μητέρα του δεν είχε καν δίπλωμα. Έχω προσκομίσει στην Αστυνομία και τη φωτογραφία. Την έχει τη φωτογραφία και ο δικηγόρος μου και είναι αστείο. Δηλαδή το βλέπεις και λες τώρα τι φάση;» ανέφερε ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Δόξας εξήγησε πως οι Αρχές τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να του υποβληθεί μήνυση για ψευδή καταμήνυση, καθώς έχει στα χέρια του αποδεικτικό στοιχείο που αφορά ποινικά κολάσιμη πράξη και μάλιστα σχετίζεται με ανήλικο. «Οι αστυνομικοί με διαβεβαίωσαν ότι για αυτό το πράγμα που κάνω προφανώς δεν μπορεί να σου κάνει ο άλλος μήνυση για ψευδή καταμήνυση γιατί έχεις φωτογραφία. Εφόσον αφορά αποδεικτικό στοιχείο για κάτι που είναι αξιόποινο και αφορά παιδί δεν μπορεί να σου πει ο άλλος ότι είναι προσωπικά δεδομένα», εξήγησε.

Ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι προχώρησε σε έγκληση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καθώς – όπως τόνισε – το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. «Υπέβαλα έγκληση στο Τμήμα της περιοχής μου γιατί είναι κάτι που γίνεται κατ’ εξακολούθηση. Της το έχω πει επανειλημμένως. Απλώς όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο ή προσπαθώ να μιλήσω για τα απολύτως λογικά που αφορούν στο παιδί με βρίζουν, μου το κλείνουν το τηλέφωνο. Κοιτάζω να μην δυναμιτίζω την ατμόσφαιρα, αλλά κάποιες στιγμές λες δεν γίνεται άλλο», κατέληξε.

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι

Μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2016, όταν η Μαρία Δεληθανάση κατήγγειλε τον Κώστα Δόξα, για ενδοοικογενειακή βία, έχει εξελιχθεί σε μία μακροχρόνια δικαστική διαμάχη. Από τον πολιτικό τους γάμο το 2017 έως και σήμερα, οι δύο πλευρές έχουν εμπλακεί σε αλλεπάλληλες μηνύσεις, δηλώσεις και δικαστικές αντιπαραθέσεις. Παρότι το διαζύγιο εκδόθηκε το 2024, η σύγκρουση συνεχίζεται, καθώς ο τραγουδιστής υπέβαλε νέα μήνυση εναντίον της πρώην συζύγου του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ύστερα από φωτογραφία που τη δείχνει να οδηγεί μηχανάκι με την κόρη τους χωρίς κράνος. Δέκα χρόνια μετά την αρχική καταγγελία, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τη νέα δίκη να έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2025.