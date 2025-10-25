Χρήστος Θηβαίος για Διονύση Σαββόπουλο: Η Ελλάδα αποχαιρετάει τον παππού της, μας αφήνει πίσω τεράστιο πλούτο

Ο Διονύσης Σαββόπουλος «φεύγει» σήμερα με όλες τις τιμές και πλήθος κόσμου από πολύ νωρίς του λέει το τελευταίο αντίο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, όπου βρίσκεται η σορός του.

Εκεί βρίσκεται ήδη και ο Χρήστος Θηβαίος, ο οποίος μίλησε στους δημοσιογράφους για την απώλεια του σπουδαίου τραγουδοποιού.

«Η Ελλάδα αποχαιρετάει τον σπουδαιότερο Έλληνα καλλιτέχνη… Ποιητή, συνθέτη, ερμηνευτή και πάνω απ’ όλα δάσκαλο, ειδικά σε εμάς τους τραγουδοποιούς.

Αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα αποχαιρετάει τον παππού της που της έλεγε τα παραμύθια. Μας αφήνει πίσω έναν τεράστιο πλούτο και τον ευχαριστούμε όλοι γι’ αυτό», είπε ο Χρήστος Θηβαίος.