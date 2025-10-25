Χρήστος Θηβαίος για Διονύση Σαββόπουλο: Η Ελλάδα αποχαιρετάει τον παππού της, μας αφήνει πίσω τεράστιο πλούτο
THESTIVAL TEAM
Ο Διονύσης Σαββόπουλος «φεύγει» σήμερα με όλες τις τιμές και πλήθος κόσμου από πολύ νωρίς του λέει το τελευταίο αντίο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, όπου βρίσκεται η σορός του.
Εκεί βρίσκεται ήδη και ο Χρήστος Θηβαίος, ο οποίος μίλησε στους δημοσιογράφους για την απώλεια του σπουδαίου τραγουδοποιού.
«Η Ελλάδα αποχαιρετάει τον σπουδαιότερο Έλληνα καλλιτέχνη… Ποιητή, συνθέτη, ερμηνευτή και πάνω απ’ όλα δάσκαλο, ειδικά σε εμάς τους τραγουδοποιούς.
Αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα αποχαιρετάει τον παππού της που της έλεγε τα παραμύθια. Μας αφήνει πίσω έναν τεράστιο πλούτο και τον ευχαριστούμε όλοι γι’ αυτό», είπε ο Χρήστος Θηβαίος.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- “Λείπεις”: Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά για τα τέσσερα χρόνια από την απώλεια της
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: “Σημαντικός κίνδυνος” η κινεζική πολιτική για τις σπάνιες γαίες, η ΕΕ έτοιμη να αντιδράσει με όλα τα εργαλεία που διαθέτει
- Μεσσηνία: 51χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του ενώ έκανε σέρφινγκ