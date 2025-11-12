Άρης Σερβετάλης για τις αμβλώσεις: Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο

Στις αμβλώσεις αναφέρθηκε ξανά ο Άρης Σερβετάλης, περίπου έναν χρόνο μετά τις δηλώσεις του που είχαν προκαλέσει αίσθηση. Ο ηθοποιός είχε υποστηρίξει πως κάθε έκτρωση συνιστά δολοφονία. Αυτή τη φορά, επανέλαβε τη θέση του, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν επιδέχεται διάλογο.

«Η αλήθεια είναι αποκαλυπτική. Τα πάντα στη ζωή έχουν δόγματα. Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο. Το ζήτημα των αμβλώσεων είναι δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, για το οποίο δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω», δήλωσε στο ΒΗΜagazino. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε μια εικόνα που τον είχε συγκλονίσει και αφορά το συγκεκριμένο θέμα. «Κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά από μια συγκλονιστική φωτογραφία της μεταπολεμικής Αθήνας. Ήταν μια βρεφοδόχος, εκεί εγκατέλειπαν τα βρέφη που οι γονείς αδυνατούσαν να τα μεγαλώσουν. Επάνω της υπήρχε γραμμένη μια φράση “ο πατήρ και η μήτηρ εγκατέλιπόν με, ο δε Κύριος προσελάβετό με”», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία της ελεύθερης διατύπωσης γνώμης, σημειώνοντας πως ελπίζει οι απόψεις του να μην αποτελούν απειλή για τους άλλους. «Για να διατυπώνει κάποιος την άποψη που πιστεύει ελεύθερα έχουν θυσιάσει τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν. Θεωρώ πως όταν με ρωτάνε και απαντώ, αυτό είναι ένα αντίδωρο για τη θυσία αυτών των ανθρώπων. Εύχομαι μόνο η πίστη και τα πιστεύω μου να μην αποτελούν απειλή για τον άλλον», δήλωσε.

Ο Άρης Σερβετάλης τόνισε πόσο σημαντικό είναι να αποδέχεται κανείς μια διαφορετική άποψη. «Έχει αξία να στέκεσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο με τον οποίο διαφωνείς και να μην τον κατασπαράζεις, επειδή δεν έχει την ίδια άποψη με εσένα. Η κοινωνική απομόνωση, το σύγχρονο μεταμοντέρνο “cancel”, είναι η απάντηση στο “διαφωνώ”. Διαφωνώ, άρα σε αφανίζω», τόνισε.

Τέλος, συμπλήρωσε: «Δεν γίνεται να συμφωνούμε με όλους. Αυτό όμως δεν σημαίνει και ότι θα αλληλοεξοντωθούμε, ή όχι; Η δημοκρατία απαιτεί πνεύμα. Πώς στέκεται κάποιος στις σχέσεις του, στην οικογένειά του, στην εργασία του, στο περιβάλλον του, στις διαφωνίες του. Προσωπικός αγώνας πολύ σκληρός για να επιτευχθεί η δημοκρατία. Εγωιστής δεν είναι αυτός που ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά αυτός που θέλει να κάνει τον άλλον αυτό που είναι ο ίδιος».