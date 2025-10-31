MENOY

Θεσσαλονίκη: Τιμήθηκε ο δικαστικός αστυνομικός που έσωσε μικρό παιδί από φωτιά σε διαμέρισμα – Δείτε βίντεο και φωτο

Τιμητική πλακέτα έλαβε ο δικαστικός αστυνομικός Χρήστος Ντουνιάς, ο οποίος έδρασε με αυτοθυσία, όταν χωρίς δεύτερη σκέψη, μπήκε σε κατοικία που είχε τυλιχθεί στις φλόγες στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καταφέρνοντας να σώσει ένα μικρό παιδί.

Την ηρωική πράξη του δικαστικού αστυνομικού τιμήσαν το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10)μ δικαστικοί υπάλληλοι της Θεσσαλονίκης αλλά και ο Σύλλογος Συνταξιούχων Δικαστικών Υπαλλήλων, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Δικαστικού Μεγάρου, παρουσία φορέων της δικαιοσύνης, των συναδέλφων και της οικογένειάς του.

«Είναι μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ πολύ που με τιμήσατε με την παρουσία σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους διοργανωτές. Σήμερα κατάφερα να καταλάβω τι έκανα εκείνη την ημέρα. Έπραξα με γνώμονα την ανθρώπινη ζωή αλλά δεν κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι το μήνυμα που περνάς στην κοινωνία», ανέφερε ο Χρήστος Ντουνιάς, κατά τη διάρκεια της απονομής.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Δικαστικός αστυνομικός Θεσσαλονίκη

