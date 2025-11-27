Θεσσαλονίκη: Κλείνει θρυλική ψαροταβέρνα μετά από 13 χρόνια στην Καλαμαριά

Η γνωστή ψαροταβέρνα «Το Καρνάγιο» στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε το οριστικό του τέλος μετά από 13 χρόνια παρουσίας στον χώρο της εστίασης.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Ύστερα από 13 χρόνια δυστυχώς θα πρέπει να σβήσουν οι φωτιές, να κλείσουμε τη μουσική και να κλειδώσουμε την πόρτα. Σας ευχαριστούμε για τις στιγμές που μας χαρίσατε. Οι πελάτες μας έγιναν φίλοι, έγιναν οικογένεια. Καλή συνέχεια σε όλους με υγεία».