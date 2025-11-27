MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει θρυλική ψαροταβέρνα μετά από 13 χρόνια στην Καλαμαριά

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η γνωστή ψαροταβέρνα «Το Καρνάγιο» στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε το οριστικό του τέλος μετά από 13 χρόνια παρουσίας στον χώρο της εστίασης.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Ύστερα από 13 χρόνια δυστυχώς θα πρέπει να σβήσουν οι φωτιές, να κλείσουμε τη μουσική και να κλειδώσουμε την πόρτα. Σας ευχαριστούμε για τις στιγμές που μας χαρίσατε. Οι πελάτες μας έγιναν φίλοι, έγιναν οικογένεια. Καλή συνέχεια σε όλους με υγεία».

Καλαμαριά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν

ΖΩΔΙΑ 12 ώρες πριν

Τρία ζώδια που θα δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα τον Δεκέμβριο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν από τα παρτέρια του δήμου τη μέντα, το θυμάρι και τον δυόσμο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Αναστέλλεται η εξέταση όλων των αιτήσεων Αφγανών να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Χατζηγιάννης: Αναβάλλονται εμφανίσεις του για λόγους υγείας – “Ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί, υποτροπίασε”

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία: Κυνηγός σκότωσε αδελφή, σύζυγο, τους δυο γιους του και μετά αυτοκτόνησε