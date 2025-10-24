MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Καταργείται προσωρινή στάση λεωφορείων – Σε ποια περιοχή, ποιος ο λόγος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στην προσωρινή κατάργηση της στάσης «Μέγας Αλέξανδρος» στην Πυλαία από το πρόγραμμα λειτουργίας της λεωφορειακής γραμμής Νο 58, προχωρά ο ΟΣΕΘ από την Τετάρτη 29.10.2025.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε εξαιτίας την έναρξης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Τζων Κέννεντυ στην Πυλαία στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής».

Ο ΟΣΕΘ υπενθυμίζει στους οδηγούς των λεωφορείων που εκτελούν το δρομολόγιο ότι η ενδεδειγμένη ταχύτητα στην περιοχή είναι 30χλμ/ ώρα.

