Θεσσαλονίκη: Καταργείται προσωρινή στάση λεωφορείων – Σε ποια περιοχή, ποιος ο λόγος
Στην προσωρινή κατάργηση της στάσης «Μέγας Αλέξανδρος» στην Πυλαία από το πρόγραμμα λειτουργίας της λεωφορειακής γραμμής Νο 58, προχωρά ο ΟΣΕΘ από την Τετάρτη 29.10.2025.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε εξαιτίας την έναρξης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Τζων Κέννεντυ στην Πυλαία στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής».
Ο ΟΣΕΘ υπενθυμίζει στους οδηγούς των λεωφορείων που εκτελούν το δρομολόγιο ότι η ενδεδειγμένη ταχύτητα στην περιοχή είναι 30χλμ/ ώρα.