ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Άστεγος ο υπεύθυνος του κλαμπ, αλλά φαινόταν σε 21 μονοπρόσωπες επιχειρήσεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο υπεύθυνος του κλαμπ στο Γκάζι το οποίο σφραγίστηκε από τον Δήμο Αθηναίων μετά τον θάνατο της 16χρονης, είναι ένας άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία, που δεν έχει στο όνομά του ούτε ένα ευρώ σε περιουσία, ενώ φαίνεται πως είναι άστεγος με την αστυνομία να τον εντοπίζει σε παγκάκι της περιοχής να κοιμάται, σύμφωνα με αποκάλυψη του ραδιοσταθμού «Παραπολιτικά 90,1» και την εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.

Παράλληλα, εκτός από το συγκεκριμένο κλαμπ, ο ίδιος εμφανίζεται να είναι υγειονομικός υπεύθυνος σε συνολικά 21 μονοπρόσωπες επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι περίπου 6 να είναι επίσης στο Γκάζι. Σύμφωνα με τα «Παραπολιτικά 90,1», ο πραγματικός ιδιοκτήτης του κλαμπ είναι ένας υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος μπαινοβγαίνει στη χώρα. Αυτό όμως, που προκαλεί εντύπωση για το θέμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, είναι πώς ένας άνδρας που είναι υπεύθυνος σε κατάστημα, αλλά και ταυτόχρονα πάμπτωχος πώς έχει καταφέρει να προσλάβει έναν διάσημο και ακριβό δικηγόρο, όπως είναι ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Σφραγίστηκε το κλαμπ στο Γκάζ

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σφραγίστηκε για χρονικό διάστημα έως και 60 ημερών το bar στο Γκάζι, έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη και επακολούθησε ο αιφνίδιος θάνατός της. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι η αντίδραση του Δήμου ήταν άμεση, σημειώνοντας πως η προστασία των νέων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. «Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος. Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα», δήλωσε ο Χάρης Δούκας. Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, η Δημοτική Αστυνομία επέδωσε την απόφαση σφράγισης του καταστήματος στις 8 το βράδυ και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Η σφράγιση θα διαρκέσει έως και 60 ημέρες, ενώ ο Δήμος φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει με αυστηρούς ελέγχους, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας.

Πηγή: parapolitika.gr

Γκάζι

