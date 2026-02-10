MENOY

Νέος πρόεδρος στον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών ο Παύλος Ασλανίδης

Νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών εξελέγη ο Παύλος Ασλανίδης, μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία.

Ο κ. Ασλανίδης εξελέγη παμψηφεί στη θέση του προέδρου. Η Ελένη Βασάρα διατηρεί τη θέση της ως γραμματέας, ενώ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης. Η Μιρέλα Ρούτσι θα βρίσκεται στη θέση της ταμία.

Η Μαρία Καρυστιανού παραιτήθηκε από την προεδρία του Συλλόγου στις 13 Ιανουαρίου, μετά και από τις αιχμές προς το πρόσωπό της για την επικείμενη κάθοδό της στην πολιτική.

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη

