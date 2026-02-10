Νέος πρόεδρος στον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών ο Παύλος Ασλανίδης

Νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών εξελέγη ο Παύλος Ασλανίδης, μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία.

Ο κ. Ασλανίδης εξελέγη παμψηφεί στη θέση του προέδρου. Η Ελένη Βασάρα διατηρεί τη θέση της ως γραμματέας, ενώ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης. Η Μιρέλα Ρούτσι θα βρίσκεται στη θέση της ταμία.

Η Μαρία Καρυστιανού παραιτήθηκε από την προεδρία του Συλλόγου στις 13 Ιανουαρίου, μετά και από τις αιχμές προς το πρόσωπό της για την επικείμενη κάθοδό της στην πολιτική.