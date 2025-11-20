Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε παιδί Α’ Δημοτικού για θωπεία επειδή… ήθελε να της δείξει ζωγραφιά και την άγγιξε

Ένα απίστευτο συμβάν έλαβε χώρα σε Δημοτικό Σχολείο στο Λουτράκι, όπου μία δασκάλα φέρεται να κατήγγειλε 6χρονο παιδί για θωπεία.

Η εκπαιδευτικός που διδάσκει στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, κατήγγειλε ένα περιστατικό που άφησε άναυδο τον διευθυντή του σχολείου.

Συγκεκριμένα, η δασκάλα φέρεται να είπε στον επικεφαλής της σχολικής κοινότητας, ότι ένα παιδί της Α’ τάξης, την θώπευσε μέσα στην αίθουσα.

Ο διευθυντής σύμφωνα με τοπικά μέσα έσπευσε να καθησυχάσει την δασκάλα, ωστόσο, εκείνη μετέβη ύστερα από δύο μέρες στο οικείο Α.Τ. και υπέβαλε επίσημη καταγγελία.

Οι αστυνομικοί ως όφειλαν κατέγραψαν την καταγγελία της εκπαιδευτικού και κάλεσαν τους γονείς του 6χρονου για να τους ενημερώσουν. Οι γονείς δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια και έκαναν σχετική αναφορά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κορινθίας.

Η Πρωτοβάθμια αποφάσισε να προχωρήσει σε ΕΔΕ και για το χρονικό διάστημα που θα «τρέχει» η έρευνα, η εν λόγω δασκάλα θα μεταφερθεί στο 3ο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου και στο σχολείο της Περαχώρας.

«Έχουμε ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για το περιστατικό με την καταγγελία της δασκάλας στην αστυνομία για 6χρονο μαθητή στο 1ο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου και είμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο της προανακριτικής. Μέχρι να ολοκληρωθεί η προανακριτική δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο…» είπε στο taygetosnews.gr ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου, Δημήτρης Ντρίμερης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το παιδάκι φέρεται να είχε κάνει μια εργασία και σηκώθηκε για να πάει να τη δείξει στην δασκάλα, αγγίζοντάς την σε συγκεκριμένο σημείο του σώματός της.

Δείτε το βίντεο που προβλήθηκε στο “Buongiorno”