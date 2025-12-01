MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κιλκίς: Αγρότες απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους το τελωνείο των Ευζώνων

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του προχωρούν από σήμερα οι αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της χώρας. Στους δρόμους έχουν βγει αγρότες και της Μακεδονίας αλλά και άλλων περιοχών της Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι είναι συντονισμένοι με τις αποφάσεις της μεγάλης σύσκεψης που έγινε προ ημερών στη Νίκαια της Λάρισας.

Πριν από λίγο, αγρότες του νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου προς τη χώρα μας του τελωνείου των Ευζώνων. Ο αποκλεισμός έχει γίνει από 16 τρακτέρ και ισχύει μόνον για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ διέρχονται -για την ώρα- κανονικά.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, κι άλλοι αγρότες έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να κατευθυνθούν στο τελωνείο των Ευζώνων με την Ελληνική Αστυνομία να έχει στήσει φραγμό στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ευζώνων, στο ύψος των Ευζώνων, ώστε να εμποδίσει τους αγρότες να κινηθούν προς το τελωνείο.

Δείτε βίντεο από το μπλόκο της ΕΛΑΣ στους αγρότες:

Κιλκίς

