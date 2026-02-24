MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γαστούνη: “Θα μας σκότωναν, κλείνω την επιχείρηση γιατί φοβάμαι” λέει ο περιπτεράς που ξυλοκοπήθηκε από 20 Ρομά

|
THESTIVAL TEAM

Την απόφαση να κλείσει την επιχείρησή του στη Γαστούνη, πήρε ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου μετά την κλοπή και τον άγριο ξυλοδαρμό του από 20 Ρομά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (21/02) στη Γαστούνη, όπου ανήλικος Ρομά αποπειράθηκε να κλέψει ένα πακέτο τσιγάρα από το περίπτερο. Τότε, ο ιδιοκτήτης τον έπιασε και τον κράτησε στο σημείο και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ωστόσο, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου, και η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να πέσει θύμα ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα ατόμων επιτέθηκε στο θύμα, χτυπώντας τον με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο. Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα.

«Πήγε να με ληστέψει ένα παιδί, με λήστεψε, το κράτησε ο γιος μου και κάλεσα το 100. Μέχρι να έρθει το 100, πρόλαβαν και ήρθαν οι οικείοι του. Ήρθαν οπλισμένοι με ξύλα, καδρόνια, σίδερα», είπε ο επιχειρηματίας μιλώντας στην εκπομπή “Live News”.

«Και τα διαλύσαν όλα και μας χτύπησαν. Ευτυχώς που ήταν εκεί η Αστυνομία και μας κράτησε γιατί θα μας σκότωναν. Μου το έχουν αδειάσει το περίπτερο 3 φορές και οι μικροκλοπές είναι άπειρες», σημείωσε.

Ο ιδιοκτήτης, μάλιστα, αποκάλυψε ότι λόγω φόβου αποφάσισε να κλείσει την επιχείρησή του. «Μία υγιής επιχείρηση την κλείνω γιατί φοβάμαι. Δεν υπάρχει νόημα. Μάλλον απέτυχα γιατί επιχείρησα σε αυτήν εδώ την περιοχή. Η αστυνόμευση είναι λίγη, δεδομένης της εγκληματικότητας στην περιοχή», είπε.

Σύσκεψη για την έξαρση της παραβατικότητας

Υπενθυμίζεται ότι τα γεγονότα προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, ο οποίος συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή πολιτών, επαγγελματιών, της δημοτικής αρχής και της Αστυνομίας, με αντικείμενο συζήτησης την αυξανόμενη παραβατικότητα και το αίσθημα ανασφάλειας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας, Ταξίαρχος Παρασκευάς Μασούρας, οι οποίοι συζήτησαν με τους παριστάμενους τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η ενίσχυση του τοπικού αστυνομικού τμήματος και η λειτουργία Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης με έδρα τη Γαστούνη.

Παρά τις παρεμβάσεις, σύμφωνα με το ilialive.gr, κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονο προβληματισμό, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενα περιστατικά παραβατικότητας στην πόλη, ενώ η αστυνομία παρά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιεί δεν μπορεί να βάλει τέλος στο καθεστώς ανομίας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που έχουν οξύνει το κλίμα στην τοπική κοινωνία, με τους πολίτες να ζητούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

Γαστούνη Ξυλοδαρμός Ρομά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Η κυβερνητική ανεπάρκεια πνίγει τον Έβρο

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Scooby-Doo: Η Μακένα Γκρέις “κλείδωσε” τον ρόλο της Ντάφνι στη νέα σειρά του Netflix

ΠΑΙΔΕΙΑ 8 ώρες πριν

ΑΠΘ: Λίφτινγκ σε δωμάτια των φοιτητικών εστιών – Καινούργιος εξοπλισμός με δωρεά της Helleniq Energy

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Πονοκέφαλος μετά την προπόνηση: Πότε πρέπει να ανησυχείς;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Κρήτη: Βίντεο του ναυαγίου με τους μετανάστες έχει το Λιμενικό – Πάνω από 20 οι αγνοούμενοι

ΔΕΘ 5 ώρες πριν

Ανάπλαση ΔΕΘ: Χρονιά ορόσημο το 2026 για την προκήρυξη του διαγωνισμού – “Στρατηγικός σχεδιασμός με επίκεντρο τον πολίτη”