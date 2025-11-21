“Είμαστε σοκαρισμένοι” – Τι είπε ο πατέρας του 6χρονου που η δασκάλα του τον κατήγγειλε για “θωπεία”

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στην τοπική κοινωνία του Λουτρακίου, και όχι μόνο, μετά την είδηση ότι δασκάλα Α’ Δημοτικού έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι ένας από τους μαθητές της τη θώπευσε.

Όλα έγιναν πριν λίγες μέρες στο Λουτράκι όταν μια δασκάλα απευθύνθηκε στο διευθυντή του σχολείου λέγοντάς του ότι ένας από τους μαθητές της την έπιασε με άσεμνο τρόπο. Ο μικρός μαθητής της Α’ Δημοτικού φαίνεται να κινήθηκε προς την δασκάλα και την έπιασε για να της δείξει μια εργασία του.

Για άγνωστο λόγο η δασκάλα θεώρησε την κίνηση του παιδιού άσεμνη και ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου. Μάταια, ο διευθυντής προσπάθησε να την καθησυχάσει, η ίδια στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου έκανε επίσημη καταγγελία κατά του 6χρονου…

Όπως ήταν αναμενόμενο ενημερώθηκαν οι γονείς του παιδιού που στη συνέχεια έκαναν σχετική αναφορά για τη συγκεκριμένη δασκάλα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας.

Ο πατέρας του παιδιού μίλησε στο Live News.

-Ό,τι ήταν το έχουμε γράψει στην αναφορά στην Πρωτοβάθμια. Κι εμείς είμαστε σοκαρισμένοι όπως όλοι, εντάξει; Θα περιμένουμε κι εμείς να δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις.

-Και πείτε μου κι εσείς από την πλευρά σας, εμείς καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα εντελώς αθώο άγγιγμα αλλά μιλάμε και για ένα 6χρονο παιδί.

-Ακριβώς, δεν χρειάζεται περαιτέρω σχόλιο, φτάνει. Εμείς αντιδράσαμε με τα προβλεπόμενα. Δεν κάναμε κάτι εξεζητημένο. Πιστεύω ότι όλοι αυτό θα έκαναν στη θέση μας.

-Εσάς οι αστυνομικοί σας κάλεσαν και σας είπαν έχει γίνει αυτό κι αυτό από την καθηγήτρια;

-Ναι. Ακριβώς. Θέλω να πάνε λίγο τα πράγματα όσο πιο ήρεμα γίνεται. Αυτό, για το παιδί. Μόνο αυτό.

-Επομένως προσπαθείτε ήρεμα κι ωραία να κυλήσει ο χρόνος, να γίνουν οι έρευνες που πρέπει;

-Ακριβώς αυτό. Δεν χρειαζόμαστε τώρα εντάσεις και… αυτό.

-Στους γονείς τι θα λέγατε που μπορεί να βιώσουν κάτι ανάλογο;

-Στους γονείς θα έλεγα να μιλάνε. Όταν γίνεται κάτι παράλογο να μπορούν να μιλάνε, να απευθυνθούν στα αρμόδια όργανα και να γίνει κάτι ώστε να αποφεύγονται αυτά τα περιστατικά.

-Υπάρχει και μια μαρτυρία ενός ανθρώπου που λέει ότι «την άκουσα να αποκαλεί το παιδί «μελλοντικό βιαστή», γι’ αυτό και πήγε και έκανε την καταγγελία.

-Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το γνωρίζω.

-Έτσι φέρεται να φώναζε η δασκάλα.

-Δεν το γνωρίζω.

-Πώς το σχολιάζετε όμως;

-Είναι δυνατόν τώρα να ασχοληθούμε με τέτοια σχόλια;