Δήμος Αγίας Παρασκευής: Μείωση 50% στα δημοτικά τέλη σε περιοχές με λαϊκές αγορές

Σε μια σημαντική απόφαση με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα προχώρησε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, μειώνοντας κατά 50% τα δημοτικά τέλη για κατοίκους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οδούς όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη προκαλέσει θετικές αντιδράσεις, με τη Συνομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών να εκφράζει δημόσια τα συγχαρητήριά της προς τη δημοτική αρχή.

Στήριξη σε πολίτες και επαγγελματίες

Η απόφαση αφορά περιοχές όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές και έρχεται να αντισταθμίσει την επιβάρυνση που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και επιχειρήσεις, όπως αυξημένη κίνηση, θόρυβος και περιορισμοί στην καθημερινότητα.

Με τη μείωση των δημοτικών τελών, ο δήμος επιχειρεί να ενισχύσει ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες αυτών των περιοχών.

Ο ρόλος των λαϊκών αγορών

Οι λαϊκές αγορές αποτελούν διαχρονικά βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών, προσφέροντας:

Προσιτές τιμές σε βασικά προϊόντα

Άμεση πρόσβαση σε φρέσκα και ποιοτικά αγαθά

Στήριξη της ελληνικής παραγωγής

Παράλληλα, συμβάλλουν στην οικονομική δραστηριότητα των γειτονιών, ενισχύοντας μικρούς παραγωγούς και επαγγελματίες.

Ένα μοντέλο ισορροπίας

Η συγκεκριμένη απόφαση θεωρείται ως ένα ισορροπημένο μοντέλο διαχείρισης, καθώς:

Στηρίζει τον θεσμό των λαϊκών αγορών

Αναγνωρίζει τις επιβαρύνσεις που προκαλούνται

Ενισχύει οικονομικά τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις

Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, όπου – σύμφωνα με επαγγελματικούς φορείς – οι λαϊκές αγορές αντιμετωπίζονται ως πηγή αύξησης εσόδων μέσω επιβαρύνσεων, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής επιλέγει μια πιο κοινωνικά ευαίσθητη προσέγγιση.