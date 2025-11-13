Δήμαρχος Σιντικής: Να κλείσει οριστικά η δομή μεταναστών στο Κλειδί – Μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει στον τόπο

Την πάγια θέση του για οριστικό κλείσιμο της δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί επαναλαμβάνει ο δήμαρχος Σιντικής, κ. Φώτης Τάτσιος, με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τάτσιος υπογραμμίζει ότι η δημοτική αρχή «ήταν, είναι και θα είναι ξεκάθαρη» ως προς τη στάση της για τη δομή, ζητώντας «να κλείσει οριστικά», καθώς —όπως τονίζει— «μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει στον τόπο». Μέχρι να συμβεί αυτό, ζητά η δομή να λειτουργεί ως κλειστού τύπου, με φύλαξη από την Ελληνική Αστυνομία και όχι από ιδιωτική εταιρεία security.

Ο δήμαρχος αναφέρει ότι η ευθύνη για την ασφαλή κράτηση των μεταναστών ανήκει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και την ΕΛ.ΑΣ., από τους οποίους ζητεί να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της δομής με τις απαραίτητες υποδομές. Παράλληλα, δηλώνει ότι ο Δήμος συμμερίζεται τις ανησυχίες των αστυνομικών συνδικαλιστών σχετικά με τις ελλείψεις στα θέματα φύλαξης.

«Καμία απόδραση – Διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Αναφερόμενος στα γεγονότα της Τετάρτης, ο κ. Τάτσιος σημειώνει ότι προκλήθηκε αναστάτωση από ομάδα κρατουμένων που προέβησαν σε ανάρμοστη συμπεριφορά, ωστόσο δεν σημειώθηκε καμία απόδραση, όπως διευκρίνισε μετά από επικοινωνία με την Αστυνομία.

«Η φήμη περί απόδρασης κρατουμένων προκάλεσε πανικό στην τοπική κοινωνία χωρίς λόγο και εμπίπτει στο αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων», τονίζει χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική σε όσους —όπως λέει— «επιδιώκουν να σπιλώσουν τον δήμαρχο για μικροπολιτικά οφέλη».

«Καμία αλλαγή στάσης – Ζητώ το κλείσιμο της δομής»

Ο δήμαρχος απορρίπτει επίσης ισχυρισμούς περί «αλλαγής στάσης» απέναντι στη λειτουργία της δομής, υποστηρίζοντας ότι παραμένει σταθερός στην αρχική του θέση.

«Ως δήμαρχος ζητώ να κλείσει η δομή και, μέχρι να γίνει αυτό, να λειτουργεί αποκλειστικά ως κλειστή. Δεν διόρισα ποτέ κανέναν εργαζόμενο στη δομή ούτε την έχω επισκεφθεί, γιατί διαφωνώ με την ύπαρξή της», σημειώνει.

Προσθέτει ότι ο Δήμος θα διεκδικήσει τα ανταποδοτικά οικονομικά οφέλη που, όπως υποστηρίζει, δικαιούται λόγω της «υποβάθμισης της περιοχής» εξαιτίας της λειτουργίας της δομής.

«Ώρα να ζητήσουμε ξανά το οριστικό κλείσιμο»

Καταλήγοντας, ο κ. Τάτσιος επισημαίνει ότι τα πρόσφατα γεγονότα φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της λειτουργίας της δομής στο Κλειδί και επανενεργοποιούν το αίτημα για το οριστικό της κλείσιμο.

«Τώρα που το θέμα πήρε δημοσιότητα, είναι η στιγμή να ζητήσουμε εκ νέου από το Υπουργείο Μετανάστευσης να κλείσει άμεσα η δομή στο Κλειδί», τονίζει ο δήμαρχος Σιντικής.