Χαλκιδική: Εθελοντές διασώστες έσωσαν 22χρονο που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικού ερασιτεχνικού πρωταθλήματος, όταν ένας 22χρονος κατέρρευσε στο τέλος του ημιχρόνου.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα ergoxalkidikis.gr, χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση της εθελόντριας διασώστριας Κατερίνα Κορδάλη και των υπολοίπων εθελοντών, ο 22χρονος επανήλθε στη ζωή.

Οι γνώσεις και η εμπειρία των διασωστών αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη σωτηρία του. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε επίσης ο εξοπλισμός της Κοινότητας του χωριού και η υποστήριξη των κατοίκων, ενώ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο.

Το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε από την Κατερίνα Κορδάλη, η οποία τόνισε τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς και ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση:

Το ακριβές κείμενο που δημοσιεύτηκε στο Facebook:

«Σήμερα είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό πάνω στο γήπεδο. Καταφέραμε να φύγει από τα χέρια μας ζωντανό μέχρι να ρθει το Ασθενοφόρο Δεν θα γράψω λεπτομέρειες γιατί μιλάμε για ένα παλικαρουδι 22 χρόνων. Τα γράφω αυτά γιατί το παλικάρι έφυγε ζωντανό χάρη και στα υλικά που έχουμε στην Κοινότητα του χωριού μας χάρη στις δικές σας χορηγίες. Χάρη στο δικό σας υστέρημά. Χάρη στο μικρό νοσοκομείο που έχουμε εκεί κάτω. Μόλις με πήραν τα παιδιά του Εκάβ που ήρθαν πολύ γρήγορα και οι γονείς του παιδιού. Να μας ευχαριστήσουν. Μου μετέφεραν ότι δεν έχουν δει τόσο χρήσιμο υλικό άλλη φορά σε ένα τόσο μικρό τόπο. Εγώ τους είπα ότι το ευχαριστώ ανήκει στους κατοίκους του χωριού Σας Ευχαριστώ σας Ευχαριστώ σας Ευχαριστώ που ανταποκρίνεστε αμέσως σε ότι έχω ζητήσει. Και έτσι βοηθάτε και το δικό μου έργο. Ευχαριστώ τον Χρυσή και τον Χρήστο που έτρεξαν αμέσως μόλις τους τηλεφώνησα. Ένα ευχαριστώ στον Δημήτρη τον Γκιουλεκα για τη βοήθεια του και την ψυχραιμία του. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά στον 22 Γιάννη. Η Παναγουδα που φυλάει το χωριό μας να ναι κοντά του απόψε».