Από τα Πεύκα το πρώτο ραντεβού με την Εθελοντική Αιμοδοσία του δήμου Νεάπολης – Συκεών

Με το μήνυμα της προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης να έχει μεταφερθεί σε κάθε γωνιά του δήμου, και με τα μηνύματα-δηλώσεις συμμετοχής των εθελοντών και εθελοντριών να πολλαπλασιάζονται καθημερινά, ανοίγει στον δήμο Νεάπολης-Συκεών ο πρώτος για το 2026 μεγάλος κύκλος της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Πρόκειται για την Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας και Κοινωνικής Προσφοράς, με κεντρικό σύνθημα «Η προσφορά που γίνεται συνήθεια», η οποία ξεκινά αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, από τα Πεύκα. Εκεί, και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κατάστημα (Ειρήνης 19) από τις 9 π.μ. έως και τις 2 μ.μ. η νοσοκομειακή κινητή μονάδα αιμοληψίας θα υποδέχεται τους εθελοντές και τις εθελόντριες να προσφέρουν λίγο από το αίμα τους, πράξη που ισοδυναμεί με προσφορά ζωής και ελπίδας για πολλούς συνανθρώπους μας που χρήζουν υποστήριξης.

Η εικόνα αυτή θα επαναλαμβάνεται έως και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και στις επόμενες στάσεις αιμοδοσίας που είναι οι Συκιές, η Νεάπολη και ο Αγ. Παύλος, με τους εθελοντές και τις εθελόντριες να ενημερώνονται παράλληλα ώστε να γίνουν δότες μυελού των οστών, αιμοπεταλίων, βλαστοκυττάρων, όπως και δωρητές και δωρήτριες οργάνων σώματος.

«Οι ανάγκες σε αίμα που αντιμετωπίζει η χώρα μας δυστυχώς διαρκώς αυξάνονται δραματικά, για αυτό και πρέπει να συστρατευτούμε στον ιερό αυτόν αγώνα όλο και περισσότεροι», δηλώνει ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης, συγχαίροντας και ευχαριστώντας, από τη μια, τους εθελοντές και τις εθελόντριες για την προσφορά τους, και από την άλλη καλώντας τους πάντες «να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης».

Και φάρμακα για το Κοινωνικό Φαρμακείο

Και σ’ αυτήν την εκστρατεία ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης έχει συστρατευτεί το σύνολο των κοινωνικών φορέων και συλλόγων που με κάθε τρόπο στηρίζουν την καταξιωμένη εδώ και χρόνια πρωτοβουλία του δήμου Νεάπολης-Συκεών. Μεταξύ αυτών και το Κέντρο Πρόληψης Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Πυξίδα», το οποίο καλεί τα μέλη της τοπικής και της ευρύτερης κοινότητας «να δράσουν προληπτικά και να συμβάλουν στην προσπάθεια, δίνοντας αίμα για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση».

Ιδιαίτερα αισιόδοξα, όμως, για την προσέλευση- συμμετοχή των πολιτών στην εθελοντική αιμοδοσία είναι τα μηνύματα που εισπράττουν οι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, όπως και τα υπηρεσιακά στελέχη κατά τις εξορμήσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, κάτι που συνέβη και στις τελευταίες εξορμήσεις στις Λαϊκές Αγορές των Συκεών και της Νεάπολης, που πραγματοποιήθηκαν και με τη συμμετοχή των ΚΔΑΠμεΑ. Την ίδια ώρα, η ενημέρωση-πρόσκληση συμμετοχής στην εθελοντική αιμοδοσία έφθασε -και φθάνει- σε κάθε σπίτι της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων που προβάλλονται και μεταδίδονται από τους τοπικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, όπως κάθε φορά, θα συγκεντρώνονται φάρμακα, κυρίως παυσίπονα και αντιβιοτικά, αντιβηχικά και άλλα, για παιδιά και ενήλικες, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του Κοινωνικού Φαρμακείου του δήμου Νεάπολης-Συκεών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εβδομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας και Κοινωνικής Προσφοράς στον δήμο Νεάπολης-Συκεών έχει ως εξής:

♦ Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 // 9 π.μ.-2 μ.μ.

-Δημοτικό Κατάστημα Πεύκων (Ειρήνης 19, Πεύκα)

♦ Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 // 8 π.μ – 2μ.μ.

-Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών (Ι. Μιχαήλ και Στρ. Σαράφη1, Συκιές)

♦ Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 // 10 π.μ.-8 μ.μ.

-Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών (Ι. Μιχαήλ και Στρ. Σαράφη1, Συκιές)

♦ Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 // 10 π.μ-8 μ.μ.

-Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών (Ι. Μιχαήλ και Στρ. Σαράφη1, Συκιές)

♦ Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 // 10 π.μ.-8 μ.μ.

-Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών (Ι. Μιχαήλ και Στρ. Σαράφη1, Συκιές)

♦ Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 // 9 π.μ.-2 μ.μ.

-Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίου Παύλου (Ανθέων 14, Αγ. Παύλος)

♦ Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 // 10 π.μ.- 8 μ.μ.

Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη)

♦ Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 // 10 π.μ.-8 μ.μ.

Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη)

♦ Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 // 9 π.μ-2 μ.μ.

Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης (Ελ. Βενιζέλου 125, Νεάπολη)

Η αιμοληψία θα γίνεται από κινητές μονάδες των νοσοκομείων «Άγιος Παύλος», «ΑΧΕΠΑ», «Θεαγένειο», «Ιπποκράτειο» και «Γ. Παπανικολάου».

Για ραντεβού και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Συκεών στο ισόγειο του δημαρχείου Νεάπολης-Συκεών (Στρ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ 1) και στα τηλέφωνα: 2313.313 117, -151 & -154.