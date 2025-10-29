MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σποράδων: “Να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για έγκαιρη έναρξη των δρομολογίων το 2026”, ζητούν από τον Κικίλια οι δήμαρχοι

THESTIVAL TEAM

Την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την έγκαιρη έγκαιρη έναρξη των ακτοπλοϊκών δρομολογίων για τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Σποράδες, ζητούν με κοινή τους επιστολή προς τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια οι δήμαρχοι της Θεσσαλονίκης αλλά και των νησιών των Βορείων Σποράδων.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η έναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης εγκρίθηκε τον Μάιο και τελικά το πρώτο πλοίο από Θεσσαλονίκη για Σποράδες σάλπαρε στις 27 Ιουνίου.

“Δεδομένων των πολλαπλασιαστικών οφελών που προκύπτουν από τη δρομολόγηση της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε για τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες Σποράδες να εξασφαλιστεί εκ νέου η χρηματοδότηση, για το καλοκαίρι του 2026, με την έγκαιρη έναρξη των δρομολογίων, το συντομότερο δυνατό”, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην επιστολή τους προς τον κ. Κικίλια ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο δήμαρχος Σκιάθου, Θεόδωρος Τζούμας, ο δήμαρχος Σκοπέλου, Σταμάτης Περίσσης και ο δήμαρχος Αλοννήσου, Παναγιώτης Αναγνώστου.

