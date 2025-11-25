MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου μετά από ξαφνική αλλαγή πορείας

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Αναγκαστική προσγείωση έκανε αεροσκάφος σήμερα το απόγευμα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Creta24.gr, τo αεροσκάφος που ξεκίνησε από το αεροδρόμιο του Μπρίστολ με προορισμό την Χουγκάρντα της Αιγύπτου, ζήτησε άδεια για να προσγειωθεί το «Νίκος Καζαντζάκης».

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία.

Δείτε την αλλαγή πορείας του αεροσκάφους όπως καταγράφηκε από το Flyradar24:

Αεροσκάφος Ηράκλειο

