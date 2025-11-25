Αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου μετά από ξαφνική αλλαγή πορείας

Αναγκαστική προσγείωση έκανε αεροσκάφος σήμερα το απόγευμα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Creta24.gr, τo αεροσκάφος που ξεκίνησε από το αεροδρόμιο του Μπρίστολ με προορισμό την Χουγκάρντα της Αιγύπτου, ζήτησε άδεια για να προσγειωθεί το «Νίκος Καζαντζάκης».

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί το αεροσκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία.

Δείτε την αλλαγή πορείας του αεροσκάφους όπως καταγράφηκε από το Flyradar24: