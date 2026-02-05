Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Τριφυλία Μεσσηνίας – “Περιορίστε τις μετακινήσεις σας”
Μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων Τριφυλίας Μεσσηνίας, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για την κακοκαιρία που χτυπά την περιοχή σήμερα.
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα πλήξει με βροχές και καταιγίδες αρκετές περιοχές της Ελλάδας αλλά κυρίως τα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές και η Μεσσηνία.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα #Τριφυλίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) February 5, 2026
Η Πολιτική Προστασία ζητά από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα Τριφυλίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται συγκεκριμένα.
