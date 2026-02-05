Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Τριφυλία Μεσσηνίας – “Περιορίστε τις μετακινήσεις σας”

Μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων Τριφυλίας Μεσσηνίας, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για την κακοκαιρία που χτυπά την περιοχή σήμερα.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία θα πλήξει με βροχές και καταιγίδες αρκετές περιοχές της Ελλάδας αλλά κυρίως τα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές και η Μεσσηνία.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα #Τριφυλίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice February 5, 2026

Η Πολιτική Προστασία ζητά από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

