Χαλκιδική: 31.000 λίτρα σκουπιδιών μάζεψαν οι Cleaningans στον Γλαρόκαβο – Απομάκρυναν μέχρι και τροχόσπιτο – Φωτο

Η περιβαλλοντική οργάνωση Cleaningans, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) και τον Δήμο Κασσάνδρας, πραγματοποίησε την Κυριακή 5 Απριλίου 2026 μια ακόμη στοχευμένη δράση καθαρισμού στον Γλαρόκαβο Χαλκιδικής.

Πρόκειται για την 5η επιστροφή της οργάνωσης από το 2022 (και 3η σε συνεργασία με την περιβαλλοντική ομάδα του ΠΑΜΑΚ), σε έναν τόπο που έχει πλέον αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για τη δράση και τη συνέπεια της ομάδας. Συνολικά, περίπου 90 εθελοντές συμμετείχαν στη δράση, φτάνοντας στο σημείο με δύο πούλμαν και ιδιωτικά μέσα από τη Θεσσαλονίκη.

Ο Γλαρόκαβος αποτελεί έναν τόπο εξαιρετικής φυσικής αξίας, με σπάνια βιοποικιλότητα, ενταγμένο στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, ενώ πρόσφατα αναδείχθηκε ως 1ος προορισμός στην Ευρώπη σύμφωνα με τη λίστα European Best Destinations (EBD) Ranking 2025, όπως δημοσιεύτηκε από το Forbes. Ωστόσο, παρά τη διεθνή αναγνώριση, η περιβαλλοντική του κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες, οι συμμετέχοντες προχώρησαν στον καθαρισμό συγκεκριμένης οριοθετημένης περιοχής, η οποία είχε επιλεγεί έπειτα από αυτοψία των Cleaningans τον Μάρτιο.

Ο απολογισμός της ημέρας αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος:

142 σακούλες απορριμμάτων (100–250 λίτρων)

Συνολικός όγκος που προσεγγίζει τα 31.000 λίτρα αποβλήτων

Παράλληλα, απομακρύνθηκε μεγάλος αριθμός ογκωδών αντικειμένων, μεταξύ των οποίων: τροχόσπιτο, ψυγείο, στρώματα, πόρτες, δορυφορικό πιάτο, ελαστικά, τηλεοράσεις, τουαλέτες, φιάλες υγραερίου, ξαπλώστρες, κλιματιστικό, καθώς και δεκάδες πλαστικά αντικείμενα, έπιπλα και λοιπά απορρίμματα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι τα απορρίμματα που εντοπίζονται στην περιοχή δεν είναι πρόσφατα. Στο μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκονται βαθιά ενσωματωμένα στο έδαφος και ανάμεσα στη βλάστηση (κυρίως στους σκίνους), γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται για αποτέλεσμα

δεκαετιών συστηματικής ρύπανσης, κυρίως από ανεξέλεγκτη ελεύθερη κατασκήνωση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ημερομηνίες που αναγράφονται στις συσκευασίες επιβεβαιώνουν τη μακροχρόνια αυτή επιβάρυνση, με τα παλαιότερα να είναι μεταξύ 1980-88.

Η δράση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, ενώ μετά το πέρας της, οι συμμετέχοντες παρέμειναν στην περιοχή, αξιοποιώντας τον χρόνο για ξεκούραση και επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

Οι Cleaningans εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας και ενεργής περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Δήμο Κασσάνδρας για τη συνολική υποστήριξη της δράσης και ειδικότερα στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Παύλο Παντζίκη, για τη συνεχή παρουσία του στο πεδίο, την άμεση ανταπόκριση και τη διαρκή συμβολή στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Επιπλέον, ευχαριστίες εκφράζονται προς τους υποστηρικτές της δράσης: EAst West Greece, Lemonis Modern Bakery, Macaw Waves, καθώς και προς την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Κασσάνδρας για την παροχή πρώτων βοηθειών και την εξασφάλιση της ασφάλειας των συμμετεχόντων.

Οι Cleaningans επισημαίνουν ότι η αποκατάσταση του Γλαρόκαβου δεν αποτελεί μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά μια συνεχή διαδικασία που απαιτεί επαναλαμβανόμενη παρουσία, συνέπεια και συνεργασία.

«Ο Γλαρόκαβος δεν αλλάζει σε μία μέρα. Αλλά αλλάζει. Και όσο αλλάζει, θα είμαστε εκεί.»