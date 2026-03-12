Τραγωδία στην Πολίχνη: “Δεν έκανε κόντρες, δεν ήθελε να προκαλέσει ατύχημα”, λέει η αδελφή του οδηγού που παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οδηγήθηκε εκ νέου το μεσημέρι της Πέμπτης ο 27χρονος οδηγός της μαύρης BMW που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 25χρονο, το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην Πολίχνη.

Την Τέταρτη ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για

επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο. Είχε παραπεμφθεί στον 3ο Τακτικό Ανακριτή από τον οποίο είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία για ετοιμάσει την απολογία του.

Η αδερφή του οδηγού από την φονική παράσυρση στην Πολίχνη, Λαουρα Μπαγκντασαριάν σε δηλώσεις της ανέφερε «είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον αδερφό μας, όλη η οικογένεια. Συλλυπητήρια στην οικογένεια που έχασε το παιδάκι τους. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι, ο αδερφός μου είναι πολύ στεναχωρημένος είναι ψυχολογικά χάλια γιατί δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα, σε καμία περίπτωση δεν έκανε κόντρες. Θα κάνω τον κόσμο άνω κάτω για να αποδειχθεί και να δημοσιοποιηθεί ότι δεν έκανε κόντρες γιατί δεν έκανε. Χάθηκε μια ζωή εννοείται άθελα του αδελφού μου, είναι ένα ήρεμο παιδί τώρα απολύθηκε από στρατό. Είναι πολύ δύσκολο ο ίδιος δε μιλάει πολύ είναι ψυχολογικά χάλια, σήμερα έχει τα γενέθλια του, κλείνει τα 27 του. Είναι πολύ τραγικό για το παιδί που έχασε τη ζωή του, έχω και εγώ παιδιά το σκέφτομαι, βγαίνουν περπατάνε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προκαλέσει αυτό το ατύχημα. Ήταν εκεί γιατί πήγε να πάρει τον φίλο του για να πάνε για καφέ. Ήταν ένα αυτοκίνητο γκρι, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς, ήταν από πίσω του και τον πίεζε, νευρίασε αυτός επειδή είναι και ανηφόρα πήρε ταχύτητα και του έφυγε το αυτοκίνητο χωρίς να ξέρει για ποιο λόγο, δε θυμάται τίποτα και έχασε τον έλεγχο, φανταστείτε αυτός είπε ότι ερχόταν αντίθετα γιατί δε θυμάται τίποτα. Πήρε την μαμά, μάνα χτύπησα της είπε και είναι δύο παιδιά και το ένα δε κουνιέται».