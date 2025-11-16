MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι έξι ανήλικες που ξυλοκόπησαν και βιντεοσκόπησαν συνομήλικές τους στον Εύοσμο – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασαν οι έξι ανήλικες που συνελήφθησαν χθες, μετά από άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού σε βάρος συνομήλικων κοριτσιών στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν δύο 13χρονες κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι γύρω στις 21:00 δέχθηκαν επίθεση από ομάδα έξι ανήλικων κοριτσιών, ενώ μαζί τους φέρεται να βρισκόταν και άλλη μία άγνωστη στις αρχές. Σύμφωνα με την καταγγελία, δύο από τις δράστιδες βιντεοσκοπούσε την επίθεση, ενώ μία ακόμη φέρεται να αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο της μιας ανήλικης.

Οι δύο 13χρονες δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ωστόσο αναμένεται να εξεταστούν από ιατροδικαστή για την αποτύπωση των τραυμάτων.

Σε βάρος των ανήλικων κοριτσιών έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για σωματικές βλάβες και εξύβριση, ενώ δύο εξ αυτών αντιμετωπίζουν επιπλέον την κατηγορία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων λόγω της βιντεοσκόπησης. Μία από τις δύο κατηγορείται και για κλοπή.

