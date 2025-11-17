Στα δικαστήρια ο Κώστας Δόξας με την πρώην σύζυγό του: “Έχω λάβει 19 μηνύσεις και 15 αγωγές” είπε η Μαρία Δεληθανάση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση της μήνυσης που έχει καταθέσει η Μαρία Δεληθανάση κατά του Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία, με το πρώην ζευγάρι να βρίσκεται το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου στις δικαστικές αίθουσες. Η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή και μητέρα της κόρης τους τα προηγούμενα χρόνια είχε προχωρήσει σε καταγγελίες εις βάρος του για ξυλοδαρμό, βιαιότητα, προσβλητική και αδιάφορη συμπεριφορά.

Η εκδίκαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την έντονη δημοσιότητα που πήρε φωτογραφία, στην οποία φαίνεται η Μαρία Δεληθανάση να οδηγεί μηχανάκι με την 8χρονη κόρη της χωρίς κράνος, ένα περιστατικό που οδήγησε και στη δική της σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno, η Μαρία Δεληθανάση σχολίασε τόσο την εξέλιξη της δίκης, όσο και το συμβάν με την κόρη της, ξεκαθαρίζοντας ότι τα δύο ζητήματα δεν σχετίζονται.

Όπως δήλωσε: «Θα αποδειχθεί στην αίθουσα τι είναι αλήθεια. Το μόνο που θέλω να πω είναι ένα μήνυμα που έλαβα από κάποια κοπέλα. “Καλή τύχη, από όλες που φοβηθήκαμε και δεν το καταγγείλαμε”. Τα πράγματα δεν είναι έτσι, όσον αφορά το περιστατικό με το μηχανάκι, αυτό αποτελεί αντικείμενο άλλης δίκης».

Η ίδια υποστηρίζει ότι έχει βρεθεί αντιμέτωπη με έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό νομικών ενεργειών, τις οποίες χαρακτήρισε ως «καταχρηστική τακτική». «Έχω λάβει 19 μηνύσεις και 15 αγωγές μόνο εγώ και αρκετές οι μάρτυρές μου και όσοι με στηρίζουν. Είναι μια τακτική καταχρηστική. Περιμένω να δικαιωθώ, μετά από τόσα χρόνια», είπε.

Αναφερόμενη στη σχέση με την κόρη τους, η Μαρία Δεληθανάση σημείωσε ότι προσπαθεί να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα και την ψυχική της ασφάλεια, απομακρύνοντάς την από τη δημοσιότητα. «Με το παιδί η σχέση είναι καλή, φροντίζω εγώ γι’ αυτό που δεν το εκθέτω στα κανάλια, που δεν στέλνω τις φωτογραφίες στους δημοσιογράφους και που φροντίζω να έχω κλειστή την τηλεόραση στο σπίτι. Το παιδί πλέον είναι μεγάλο και καταλαβαίνει πολλά», τόνισε.

Ο δικηγόρος της Μαρίας Δεληθανάση, Αθανάσιος Διαλυνάς δήλωσε με τη σειρά του: «Η στάση μας είναι να πούμε την αλήθεια και να προστατεύσουμε μια γυναίκα και άλλες γυναίκες που έχουν υποστεί το ίδιο. Δεν έχει να κάνει μόνο με την κυρία Δεληθανάση. Έχει να κάνει με μία συμπεριφορά που η έννομη μας τάξη δεν την ανέχεται πάλι, ούτε η κοινωνία η ίδια. Θέλουμε να αποδείξουμε τι πραγματικά έχει συμβεί, να αντικρούσουμε ό,τι είπε η αντίπαλη πλευρά και να δούμε τι θα γίνει».