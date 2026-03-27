Ελεύθεροι με όρους οι 7 κατηγορούμενοι για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ – Συνεχίζονται αύριο οι απολογίες

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν πριν από λίγο οι 7 πρώτοι κατηγορούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ. Ανάμεσά τους βρίσκεται και γνωστός επιχειρηματίας Tik Toker.

Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών σε βάρος των επτά κατηγορούμενων επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, καθώς και χρηματική εγγύηση από 10.000-50.000 ευρώ. Μάλιστα, η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε στον επιχειρηματία Tik Toker. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και οι επτά κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τούς αποδίδονται.

Μάλιστα, κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να δήλωσε κατά την απολογία του: «Με προσέγγισαν λογιστές και μου είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησής μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο τη μισθοδοσία, δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους».

Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να συνεχιστεί αύριο Σάββατο με τις απολογίες των υπόλοιπων 15 κατηγορούμενων, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Πηγή: protothema.gr